Додано: Пон 27 лип, 2020 11:30

flyman муха, ты ж недавно намекал шо если бы ты рассказал правду о своей квалификации и уровне доходов, то у многих тут поподгорали бы пердаки, что заставляет нормально зарабатывающего человека жить в таких условиях? ненависть к себе? какая то психологическая травма? что?

какой может быть подсчет рентабельности от инвестиций в подобный гной, если его невозможно сдать нормальному человеку?

если это все стеб, то он уж слишком затянулся

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.