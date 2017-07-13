Damien написав:

flyman написав: Кавалірка:

Кавалірка:

Окно надо переделать.При открытии форточки нараспашку сразу крадется существенная часть помещения. Поскольку при таких размерах помещения речь уже идет не о квадратных метрах, а КУБИЧЕСКИХ сантиметрах, то негоже, чтоб открывающееся нараспашку окно воровало около 50 литров полезного объема. Надо чтоб окно на улицу открывалось, а не внутрь.Окно само уменьшить раза в четыре, заложив кирпичем. В идеале оставить оставить только 2 форточки в кладке такой величины, чтоб голова пролазила, а тело - нет.Таким образом сразу убиваем двух зайцев - в помещение физически невозможно проникнуть через окно, а если будет две форточки, то можно в одну высунуть автомат и отстреливаться при штурме, а во вторую прицеливаться в случае надобности.В мирной жизни украсть наработки железнодорожников в обустройстве боковых мест плацкартного вагона и на добавленную кирпичную кладку закрепить полки для ночлега. Проще даже взять готовое со списанного вагона в депо. Очень удобно, нижняя полка превращается в стул+стол+стул, поужинали и на нем же спят. Средняя полка так же, как в боковом плацкарте чтоб поднималась под третью, освобождая доступ к форточкам. Тут можно пойти дальше и над второй поставить не только третью полку, но и четвертую!!! Да, на четвертую(под самый потолок) попадать будет сложно. На первых порах там жить смогут только самые ловкие. Потом, по мере раскрутки, можно будет им купить стремянку.По предварительным расчетам при такой оптимизации пространства можно будет загнать в кавалирку объемом 3х5х2,8 (42 тысячи литров объема!!!Звучит значительно лучше, чем 15 кв.м.???) на ночлег от 20 до 24 человекоединиц. Кроме этого, при таком количестве ртов вопрос отопления отпадает сам собой, надышат.При всем при этом, средняя часть комнаты останется совершенно пустой!!!! Туда можно будет поставить еще парочку игровых автоматов