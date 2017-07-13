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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:41
flyman написав:
Приблизний план.
В сусідів заведена теж вода і санвузол попри цегляну стіну.
Опалення електрикою.
Флай, ты видел, как строители себе обустраивают раковину и унитаз? У них, чаще всего 2 в одном. И смеситель не нужен: подключается гибкий шланг и выводится над унитазом. И руки помыть и смыть можно. Бачок не нужен. Если сильно отбомбился - набрал ведро и слил. Поэтому обрезай санузел на ширину раковины, оставляй только душ и унитаз. Зубы почистить или руки помыть, в конце концов и в мойке на кухне-гостиной-спальне можно - ходить недалеко. Учитывая ЦА этой кавалирки - думаю такой вариант будет нормально принят. А ты на ровном месте баксов 300 сэкономишь и площадь комнаты увеличишь.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 27 лип, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:44
airmax78 написав: flyman написав:
Приблизний план.
В сусідів заведена теж вода і санвузол попри цегляну стіну.
Опалення електрикою.
Флай, ты видел, как строители себе обустраивают раковину и унитаз? У них, чаще всего 2 в одном. И смеситель не нужен: подключается гибкий шланг и выводится над унитазом. И руки помыть и смыть можно. Бачок не нужен. Если сильно отбомбился - набрал ведро и слил. Поэтому обрезай санузел на ширину раковины, оставляй только душ и унитаз. Зубы почистить или руки помыть, в конце концов и в мойке на кухне-гостиной-спальне можно - ходить недалеко. Учитывая ЦА этой кавалирки - думаю такой вариант будет нормально принят. А ты на ровном месте баксов 300 сэкономишь.
Кстати, Макс дело говорит. Уважаю.
Две мойки на 15 м2 - слишком уж раскошно.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:47
antey1969 написав:
Вам скинули до 235 тыс гривен? Минус 15+% сходу - приятный бонус, но заставляет стрематься.
5000 грн за такой вид? Как можно?
Потенциальные арендаторы прямо под квартирой массовую драку устроят за звание "царя горы". Требуйте сразу десяточку, не мелочитесь
Скинули не -15%, менше, так як давав 100% оплату.
Я провтикав, маючи шанс взяти нормальний поверх за 11К грн м2 на котловані.
А за місяць-другий вигнали півбудинку і ціна пішла круто вверх, і брав за 15К м2.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:49
antey1969 написав: airmax78 написав: flyman написав:
Приблизний план.
В сусідів заведена теж вода і санвузол попри цегляну стіну.
Опалення електрикою.
Флай, ты видел, как строители себе обустраивают раковину и унитаз? У них, чаще всего 2 в одном. И смеситель не нужен: подключается гибкий шланг и выводится над унитазом. И руки помыть и смыть можно. Бачок не нужен. Если сильно отбомбился - набрал ведро и слил. Поэтому обрезай санузел на ширину раковины, оставляй только душ и унитаз. Зубы почистить или руки помыть, в конце концов и в мойке на кухне-гостиной-спальне можно - ходить недалеко. Учитывая ЦА этой кавалирки - думаю такой вариант будет нормально принят. А ты на ровном месте баксов 300 сэкономишь.
Кстати, Макс дело говорит. Уважаю.
Две мойки на 15 м2 - слишком уж раскошно.
Мойка зеконмлена, так як не буде мойки для анекса кухенного.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 лип, 2020 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:49
flyman написав:
Зроблю ремонт, буде як ляля.
да хоть венецианкой и мраморной плиткой с кондеем митсубиси.
какая разница, если вокруг будут посуточно жить откинувшиеся урки, или цыгане по 15 человек на квартиру, жарить картошку на сале и срать прямо на этаже?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:51
airmax78 написав: flyman написав: Yuri_T написав:
с учетом потенциальной ЦА инвестиции, арендатору дешевле будет зарезать арендодателя и отмотать, чем платить.
Зроблю ремонт, буде як ляля.
Тяжко пояснити пенсіонерам-бебібумерам цінності наступного покоління Y, не кажучи про мелленіалів, тим паче Z.
Єслі шо, то Фейсбук уже для дідів. Нова генерація користується Інстою
Тик Током. Главное сделай освещение хорошее - чтобы в этой кавалирке можно было ролики записывать и стримы из нее вести.
6 настінних резеток думаю вистачить.
Стрім студія на Останкіно, ой Кардачах.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:54
flyman написав: antey1969 написав:
Вам скинули до 235 тыс гривен? Минус 15+% сходу - приятный бонус, но заставляет стрематься.
5000 грн за такой вид? Как можно?
Потенциальные арендаторы прямо под квартирой массовую драку устроят за звание "царя горы". Требуйте сразу десяточку, не мелочитесь
Скинули не -15%, менше, так як давав 100% оплату.
Я провтикав, маючи шанс взяти нормальний поверх за 11К грн м2 на котловані.
А за місяць-другий вигнали півбудинку і ціна пішла круто вверх, і брав за 15К м2.
Ничего страшного. Главное, что хороший, ликвидный объект купили. Теперь его только в работу отдать и это будет курица, несущая золотые яйки.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:00
airmax78 написав: flyman написав: antey1969 написав:
Кстати, Макс дело говорит. Уважаю.
Две мойки на 15 м2 - слишком уж раскошно.
Мойка зеконмлена, так як не буде мойки для анекса кухенного.
На дизайн-проекте - есть. Мойку на кухне я бы все-таки оставил. Удобно на кухне мойку иметь. Не обязательно, конечно, но удобно.
Я думаю труби підвести, а там буде видно, ставити чи ні, чи тільки застовбити можливість установки.
Запитаю в "прораба", скільки зекономиться, якщо труби лишні не вести в жилу зону
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 лип, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:00
flyman написав:
Мойка зеконмлена, так як не буде мойки для анекса кухенного.
Это как? Бегать мыть посуду в ванную?
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:04
Natt написав: flyman написав:
Мойка зеконмлена, так як не буде мойки для анекса кухенного.
Это как? Бегать мыть посуду в ванную?
Натт, Вам чого переживати? Збираєтеся на підселення в гніздечко? Тушкувати індика в духовці?
У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.
п.с.
тут саме цікаве дякуючи ККЦ вже потерли
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