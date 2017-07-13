airmax78 написав:Флай, ты видел, как строители себе обустраивают раковину и унитаз? У них, чаще всего 2 в одном. И смеситель не нужен: подключается гибкий шланг и выводится над унитазом. И руки помыть и смыть можно. Бачок не нужен. Если сильно отбомбился - набрал ведро и слил. Поэтому обрезай санузел на ширину раковины, оставляй только душ и унитаз. Зубы почистить или руки помыть, в конце концов и в мойке на кухне-гостиной-спальне можно - ходить недалеко. Учитывая ЦА этой кавалирки - думаю такой вариант будет нормально принят. А ты на ровном месте баксов 300 сэкономишь и площадь комнаты увеличишь.
Зачем и душ, и унитаз? Можно же совместить