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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1886188718881889
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:54

  airmax78 написав:Флай, ты видел, как строители себе обустраивают раковину и унитаз? У них, чаще всего 2 в одном. И смеситель не нужен: подключается гибкий шланг и выводится над унитазом. И руки помыть и смыть можно. Бачок не нужен. Если сильно отбомбился - набрал ведро и слил. Поэтому обрезай санузел на ширину раковины, оставляй только душ и унитаз. Зубы почистить или руки помыть, в конце концов и в мойке на кухне-гостиной-спальне можно - ходить недалеко. Учитывая ЦА этой кавалирки - думаю такой вариант будет нормально принят. А ты на ровном месте баксов 300 сэкономишь и площадь комнаты увеличишь.

Зачем и душ, и унитаз? Можно же совместить :!:
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:59

  ramzes4 написав:
  airmax78 написав:Флай, ты видел, как строители себе обустраивают раковину и унитаз? У них, чаще всего 2 в одном. И смеситель не нужен: подключается гибкий шланг и выводится над унитазом. И руки помыть и смыть можно. Бачок не нужен. Если сильно отбомбился - набрал ведро и слил. Поэтому обрезай санузел на ширину раковины, оставляй только душ и унитаз. Зубы почистить или руки помыть, в конце концов и в мойке на кухне-гостиной-спальне можно - ходить недалеко. Учитывая ЦА этой кавалирки - думаю такой вариант будет нормально принят. А ты на ровном месте баксов 300 сэкономишь и площадь комнаты увеличишь.

Зачем и душ, и унитаз? Можно же совместить :!:
Зображення

Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:24

  flyman написав:
  ramzes4 написав:
  airmax78 написав:Флай, ты видел, как строители себе обустраивают раковину и унитаз? У них, чаще всего 2 в одном. И смеситель не нужен: подключается гибкий шланг и выводится над унитазом. И руки помыть и смыть можно. Бачок не нужен. Если сильно отбомбился - набрал ведро и слил. Поэтому обрезай санузел на ширину раковины, оставляй только душ и унитаз. Зубы почистить или руки помыть, в конце концов и в мойке на кухне-гостиной-спальне можно - ходить недалеко. Учитывая ЦА этой кавалирки - думаю такой вариант будет нормально принят. А ты на ровном месте баксов 300 сэкономишь и площадь комнаты увеличишь.

Зачем и душ, и унитаз? Можно же совместить :!:
Зображення

Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.


Проктологи будут "за". Очень здоровое решение. И экономия бумаги.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53

:(
  flyman написав:
  Natt написав:
  flyman написав:Мойка зеконмлена, так як не буде мойки для анекса кухенного.

Это как? Бегать мыть посуду в ванную?

Натт, Вам чого переживати? Збираєтеся на підселення в гніздечко? Тушкувати індика в духовці?
У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.

п.с.
тут саме цікаве дякуючи ККЦ вже потерли

Эх, Флай, ничего то Вы не понимаете в женщинах.
Натт только с Вами диалог попыталась завязать, а Вы в ответ о грязной посуде и подселении.
Нет чтобы плавно перейти на погоду, романтику и мохито...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:56

  antey1969 написав::(
  flyman написав:
  Natt написав:Это как? Бегать мыть посуду в ванную?

Натт, Вам чого переживати? Збираєтеся на підселення в гніздечко? Тушкувати індика в духовці?
У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.

п.с.
тут саме цікаве дякуючи ККЦ вже потерли

Эх, Флай, ничего то Вы не понимаете в женщинах.
Натт только с Вами диалог попыталась завязать, а Вы в ответ о грязной посуде и подселении.
Нет чтобы плавно перейти на погоду, романтику и мохито...

Зараз в Тернополі дощ, єслі чьо.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:58

  VladPL написав:Зачем и душ, и унитаз? Можно же совместить :!:
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Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.[/quote]

Проктологи будут "за". Очень здоровое решение. И экономия бумаги.[/quote]

Цікаво хто з таким рішенням зніме за 5 тисяч гривень.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:31

  Первый написав:Цікаво хто з таким рішенням зніме за 5 тисяч гривень.

той хто не захоче ліжкомісце в общазі в кімнаті 12м2 на 4 персони з холодним душом і сральніком одним на цілий поверх
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flyman
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  #<1 ... 1886188718881889
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