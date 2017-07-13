|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1522 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:59
Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20712
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:24
flyman написав:
Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.
Проктологи будут "за". Очень здоровое решение. И экономия бумаги.
-
VladPL
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 17.07.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53
flyman написав: Natt написав: flyman написав:
Мойка зеконмлена, так як не буде мойки для анекса кухенного.
Это как? Бегать мыть посуду в ванную?
Натт, Вам чого переживати? Збираєтеся на підселення в гніздечко? Тушкувати індика в духовці?
У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.
п.с.
тут саме цікаве дякуючи ККЦ вже потерли
Эх, Флай, ничего то Вы не понимаете в женщинах.
Натт только с Вами диалог попыталась завязать, а Вы в ответ о грязной посуде и подселении.
Нет чтобы плавно перейти на погоду, романтику и мохито...
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9727
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:56
antey1969 написав:
:(
flyman написав: Natt написав:
Это как? Бегать мыть посуду в ванную?
Натт, Вам чого переживати? Збираєтеся на підселення в гніздечко? Тушкувати індика в духовці?
У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.
п.с.
тут саме цікаве дякуючи ККЦ вже потерли
Эх, Флай, ничего то Вы не понимаете в женщинах.
Натт только с Вами диалог попыталась завязать, а Вы в ответ о грязной посуде и подселении.
Нет чтобы плавно перейти на погоду, романтику и мохито...
Зараз в Тернополі дощ, єслі чьо.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20712
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:58
Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.[/quote]
Проктологи будут "за". Очень здоровое решение. И экономия бумаги.[/quote]
Цікаво хто з таким рішенням зніме за 5 тисяч гривень.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15565
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2072 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:31
Первый написав:
Цікаво хто з таким рішенням зніме за 5 тисяч гривень.
той хто не захоче ліжкомісце в общазі в кімнаті 12м2 на 4 персони з холодним душом і сральніком одним на цілий поверх
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20712
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|48982
|5772224
|
|
|466
|199599
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|3
|19870
|
|