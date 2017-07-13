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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:59
Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.
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flyman
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:24
flyman написав:
Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.
Проктологи будут "за". Очень здоровое решение. И экономия бумаги.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53
flyman написав: Natt написав: flyman написав:
Мойка зеконмлена, так як не буде мойки для анекса кухенного.
Это как? Бегать мыть посуду в ванную?
Натт, Вам чого переживати? Збираєтеся на підселення в гніздечко? Тушкувати індика в духовці?
У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.
п.с.
тут саме цікаве дякуючи ККЦ вже потерли
Эх, Флай, ничего то Вы не понимаете в женщинах.
Натт только с Вами диалог попыталась завязать, а Вы в ответ о грязной посуде и подселении.
Нет чтобы плавно перейти на погоду, романтику и мохито...
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antey1969
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:56
antey1969 написав:
:(
flyman написав: Natt написав:
Это как? Бегать мыть посуду в ванную?
Натт, Вам чого переживати? Збираєтеся на підселення в гніздечко? Тушкувати індика в духовці?
У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.
п.с.
тут саме цікаве дякуючи ККЦ вже потерли
Эх, Флай, ничего то Вы не понимаете в женщинах.
Натт только с Вами диалог попыталась завязать, а Вы в ответ о грязной посуде и подселении.
Нет чтобы плавно перейти на погоду, романтику и мохито...
Зараз в Тернополі дощ, єслі чьо.
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flyman
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:58
Ідея цікава. В азіатському стилі, під їхню ЦА, наші люди не поймуть.[/quote]
Проктологи будут "за". Очень здоровое решение. И экономия бумаги.[/quote]
Цікаво хто з таким рішенням зніме за 5 тисяч гривень.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 27 лип, 2020 15:31
Первый написав:
Цікаво хто з таким рішенням зніме за 5 тисяч гривень.
той хто не захоче ліжкомісце в общазі в кімнаті 12м2 на 4 персони з холодним душом і сральніком одним на цілий поверх
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flyman
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Додано: Вів 28 лип, 2020 02:16
flyman , если уже без шуток, то я думаю, что за 5 не пойдет. 3000-3500 и то, если локация позволяет добираться до кавалирки стабильно без происшествий. А если от транспорта нужно будет с кастетом(как минимум) ходить домой, то и дешевле.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 04:24
airmax78 написав: flyman написав:
Приблизний план.
В сусідів заведена теж вода і санвузол попри цегляну стіну.
Опалення електрикою.
Флай, ты видел, как строители себе обустраивают раковину и унитаз? У них, чаще всего 2 в одном. И смеситель не нужен: подключается гибкий шланг и выводится над унитазом. И руки помыть и смыть можно. Бачок не нужен. Если сильно отбомбился - набрал ведро и слил. Поэтому обрезай санузел на ширину раковины, оставляй только душ и унитаз. Зубы почистить или руки помыть, в конце концов и в мойке на кухне-гостиной-спальне можно - ходить недалеко. Учитывая ЦА этой кавалирки - думаю такой вариант будет нормально принят. А ты на ровном месте баксов 300 сэкономишь и площадь комнаты увеличишь.
В каждой шутке есть доля шутки.
Пример ЦА арендора во флаевский Бурдж.
Когда начинал ремонт на венике, заказывал всякую хрень типа газоблоков, кладочной смеси с доставкой, выгрузкой, поднятием на этаж и заносом. И с соседом объединили заказы - и по цене дешевле и транспорт на двоих. Но у него там и кирпич и песок и еще что-то. приехал 5-тонник, выгружал все это 1 человек - например грузил себе на шею по 2 мешка и еще в руки брал. Если найду фотку - выложу (не помню на каком телефоне).
В общем, любой-бы сломался.
несколько тысяч кирпича, газоблоки, мешки...часа 3 это продолжалось.
А потом, как Макс и описал - все в одном ведре и помылся и потребности.
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