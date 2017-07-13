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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1887188818891890
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:57

  flyman написав:
  Damien написав:flyman , если уже без шуток, то я думаю, что за 5 не пойдет. 3000-3500 и то, если локация позволяет добираться до кавалирки стабильно без происшествий. А если от транспорта нужно будет с кастетом(как минимум) ходить домой, то и дешевле.

за 3000 прийдеться хіба що ділити площу ще з кимось, а так сам собі режисьор.
на олх подуставша гостинка 22м в чигірях Київ Волинського 4000 грн.

Флай, если без шуток, то вилку цен Вам озвучили очень верно.
Не равняйте 22 м2 в гостинке с какой-никакой, но кухней с отдельным койкоместом на уровне мансарды. Ваша прелесть успешно будет конкурировать с комнатами, но никак не с гостинками.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:33

идеал флая

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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