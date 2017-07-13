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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1887188818891890
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:57

  flyman написав:
  Damien написав:flyman , если уже без шуток, то я думаю, что за 5 не пойдет. 3000-3500 и то, если локация позволяет добираться до кавалирки стабильно без происшествий. А если от транспорта нужно будет с кастетом(как минимум) ходить домой, то и дешевле.

за 3000 прийдеться хіба що ділити площу ще з кимось, а так сам собі режисьор.
на олх подуставша гостинка 22м в чигірях Київ Волинського 4000 грн.

Флай, если без шуток, то вилку цен Вам озвучили очень верно.
Не равняйте 22 м2 в гостинке с какой-никакой, но кухней с отдельным койкоместом на уровне мансарды. Ваша прелесть успешно будет конкурировать с комнатами, но никак не с гостинками.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:33

идеал флая

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:20

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  Damien написав:flyman , если уже без шуток, то я думаю, что за 5 не пойдет. 3000-3500 и то, если локация позволяет добираться до кавалирки стабильно без происшествий. А если от транспорта нужно будет с кастетом(как минимум) ходить домой, то и дешевле.

за 3000 прийдеться хіба що ділити площу ще з кимось, а так сам собі режисьор.
на олх подуставша гостинка 22м в чигірях Київ Волинського 4000 грн.

Флай, если без шуток, то вилку цен Вам озвучили очень верно.
Не равняйте 22 м2 в гостинке с какой-никакой, но кухней с отдельным койкоместом на уровне мансарды. Ваша прелесть успешно будет конкурировать с комнатами, но никак не с гостинками.

нехай з кімнатами з холодильниками і дочками хозяйки...
але мансарда комфорт класу ... , і 12..14% доходності, мене влаштовує.

За 3000 грн. хіба що вна глубоком Вєніку - Борщазі - Трої, звідки до метро, мінімум півгодина маршуртком, а не 25 на пєхоті (або 5 + 5 пєхота + ГТ )
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:38

"Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива минулого року отримав 1,2 млн гривень за здачу в оренду жомової ями на Полтавщині."
https://lb.ua/news/2020/07/28/462779_bi ... av_12.html

100кгрн/мес за яму
вот что значит ликвидный объект)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:53

  Прохожий написав:"Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива минулого року отримав 1,2 млн гривень за здачу в оренду жомової ями на Полтавщині."
https://lb.ua/news/2020/07/28/462779_bi ... av_12.html

100кгрн/мес за яму
вот что значит ликвидный объект)

И они будут требовать с народа какие-то налохи.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:03

  hxbbgaf написав:
  Прохожий написав:"Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива минулого року отримав 1,2 млн гривень за здачу в оренду жомової ями на Полтавщині."
https://lb.ua/news/2020/07/28/462779_bi ... av_12.html

100кгрн/мес за яму
вот что значит ликвидный объект)

И они будут требовать с народа какие-то налохи.

розшифрую:
на - налог на
лохи - тут розшифровувати не потрібно - просто лохи

маємо, налохи - оподаткування лохів :)
change_pm
 
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