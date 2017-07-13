Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:flyman , если уже без шуток, то я думаю, что за 5 не пойдет. 3000-3500 и то, если локация позволяет добираться до кавалирки стабильно без происшествий. А если от транспорта нужно будет с кастетом(как минимум) ходить домой, то и дешевле.
за 3000 прийдеться хіба що ділити площу ще з кимось, а так сам собі режисьор. на олх подуставша гостинка 22м в чигірях Київ Волинського 4000 грн.
Флай, если без шуток, то вилку цен Вам озвучили очень верно. Не равняйте 22 м2 в гостинке с какой-никакой, но кухней с отдельным койкоместом на уровне мансарды. Ваша прелесть успешно будет конкурировать с комнатами, но никак не с гостинками.
Damien написав:flyman , если уже без шуток, то я думаю, что за 5 не пойдет. 3000-3500 и то, если локация позволяет добираться до кавалирки стабильно без происшествий. А если от транспорта нужно будет с кастетом(как минимум) ходить домой, то и дешевле.
за 3000 прийдеться хіба що ділити площу ще з кимось, а так сам собі режисьор. на олх подуставша гостинка 22м в чигірях Київ Волинського 4000 грн.
Флай, если без шуток, то вилку цен Вам озвучили очень верно. Не равняйте 22 м2 в гостинке с какой-никакой, но кухней с отдельным койкоместом на уровне мансарды. Ваша прелесть успешно будет конкурировать с комнатами, но никак не с гостинками.
нехай з кімнатами з холодильниками і дочками хозяйки... але мансарда комфорт класу ... , і 12..14% доходності, мене влаштовує.
За 3000 грн. хіба що вна глубоком Вєніку - Борщазі - Трої, звідки до метро, мінімум півгодина маршуртком, а не 25 на пєхоті (або 5 + 5 пєхота + ГТ )