Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:flyman , если уже без шуток, то я думаю, что за 5 не пойдет. 3000-3500 и то, если локация позволяет добираться до кавалирки стабильно без происшествий. А если от транспорта нужно будет с кастетом(как минимум) ходить домой, то и дешевле.
за 3000 прийдеться хіба що ділити площу ще з кимось, а так сам собі режисьор. на олх подуставша гостинка 22м в чигірях Київ Волинського 4000 грн.
Флай, если без шуток, то вилку цен Вам озвучили очень верно. Не равняйте 22 м2 в гостинке с какой-никакой, но кухней с отдельным койкоместом на уровне мансарды. Ваша прелесть успешно будет конкурировать с комнатами, но никак не с гостинками.
Damien написав:flyman , если уже без шуток, то я думаю, что за 5 не пойдет. 3000-3500 и то, если локация позволяет добираться до кавалирки стабильно без происшествий. А если от транспорта нужно будет с кастетом(как минимум) ходить домой, то и дешевле.
за 3000 прийдеться хіба що ділити площу ще з кимось, а так сам собі режисьор. на олх подуставша гостинка 22м в чигірях Київ Волинського 4000 грн.
Флай, если без шуток, то вилку цен Вам озвучили очень верно. Не равняйте 22 м2 в гостинке с какой-никакой, но кухней с отдельным койкоместом на уровне мансарды. Ваша прелесть успешно будет конкурировать с комнатами, но никак не с гостинками.
нехай з кімнатами з холодильниками і дочками хозяйки... але мансарда комфорт класу ... , і 12..14% доходності, мене влаштовує.
За 3000 грн. хіба що вна глубоком Вєніку - Борщазі - Трої, звідки до метро, мінімум півгодина маршуртком, а не 25 на пєхоті (або 5 + 5 пєхота + ГТ )
Первый написав:Цікаво хто з таким рішенням зніме за 5 тисяч гривень.
той хто не захоче ліжкомісце в общазі в кімнаті 12м2 на 4 персони з холодним душом і сральніком одним на цілий поверх
Флай, не впевнений за 5. За 5 в Чабанчиках можна знайти бабушатник 30 метрів. Я б краще вїхав в бабушатник. Там хоч кухня є.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman -Флай, мне кажется - ты неоптимально расположил оборудование санузла. Я бы поставил так: В таких объемах очень спасает встроенная мебель. Сорри, набросал очень по-быстрому, может быть многое непродумано.
di2gard написав:flyman -Флай, мне кажется - ты неоптимально расположил оборудование санузла. Я бы поставил так: В таких объемах очень спасает встроенная мебель. Сорри, набросал очень по-быстрому, может быть многое непродумано.
Мне понравилось. Как то даже уютненько.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )