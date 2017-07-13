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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1888188918901891
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:27

  Хомякоид написав: Мне понравилось. Как то даже уютненько.

-Спасибо. Уже лет 10 рисую планировки "Міста квітів" и высоток в Оболони. До этого рисовал в центре,включая одиозный "Грушевского, 9а"
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:27

  di2gard написав:flyman
-Флай, мне кажется - ты неоптимально расположил оборудование санузла. Я бы поставил так:
В таких объемах очень спасает встроенная мебель.
Сорри, набросал очень по-быстрому, может быть многое непродумано. Зображення


О, я в Сеуле в такой останавливался. Только умывальник возле двери и в полу трап, душ из стены на пол.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:30

airmax78
Делаешь раскрой, идешь в эпицентр и покупаешь 2 листа 16мм "сономы" с картой пореза. Бюджет - около 2-2,5 тыс грн. Только столешница кухни может быть дорогая. Сам так шкафов 8 собрал на четырех квартирах.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:33

  rjkz написав:О, я в Сеуле в такой останавливался. Только умывальник возле двери и в полу трап, душ из стены на пол.

-Да, для азиатов это вполне себе апартаменты. Только мебель должна быть грамотной, как в каюте яхты - продумана до дм2.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:50

  Хомякоид написав:
  di2gard написав:flyman
-Флай, мне кажется - ты неоптимально расположил оборудование санузла. Я бы поставил так: В таких объемах очень спасает встроенная мебель.
Сорри, набросал очень по-быстрому, может быть многое непродумано. Зображення


Мне понравилось. Как то даже уютненько.

дякую, нормас, але тре зносити стіну, накладненько і не бюджетненько,
може, поуб"ється ремонт, і відб"ється інвестиція, тоді перероблю дизайн згідно риснку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:06

  Frant написав:flyman
Як справи у сільських програмістів?
Флаймен, ти вже зробив ремонт свого напівпідвала? Насос встановив - чи за великою нуждою донині бігаєш в найближчі кущі?

Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:15

Тема: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

di2gard написав:
  Хомякоид написав: Мне понравилось. Как то даже уютненько.

-Спасибо. Уже лет 10 рисую планировки "Міста квітів" и высоток в Оболони. До этого рисовал в центре,включая одиозный "Грушевского, 9а"

доброго дня :) після реанімації флаєвої кавалірки я ваш клієнт :)
stas_rst
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