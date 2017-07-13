Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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di2gard написав:flyman -Флай, мне кажется - ты неоптимально расположил оборудование санузла. Я бы поставил так: В таких объемах очень спасает встроенная мебель. Сорри, набросал очень по-быстрому, может быть многое непродумано.
О, я в Сеуле в такой останавливался. Только умывальник возле двери и в полу трап, душ из стены на пол.
airmax78 Делаешь раскрой, идешь в эпицентр и покупаешь 2 листа 16мм "сономы" с картой пореза. Бюджет - около 2-2,5 тыс грн. Только столешница кухни может быть дорогая. Сам так шкафов 8 собрал на четырех квартирах.
di2gard написав:flyman -Флай, мне кажется - ты неоптимально расположил оборудование санузла. Я бы поставил так: В таких объемах очень спасает встроенная мебель. Сорри, набросал очень по-быстрому, может быть многое непродумано.
Мне понравилось. Как то даже уютненько.
дякую, нормас, але тре зносити стіну, накладненько і не бюджетненько, може, поуб"ється ремонт, і відб"ється інвестиція, тоді перероблю дизайн згідно риснку.
Frant написав:flyman Як справи у сільських програмістів? Флаймен, ти вже зробив ремонт свого напівпідвала? Насос встановив - чи за великою нуждою донині бігаєш в найближчі кущі?
Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).