Первый написав:flyman написав:
Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).
В сенсі тебе найняли на виконання ремонтних робіт в 3-х квартирах після показу портфоліо?
Ніхто ж не повірить, що Ти пишучи про ми всі помремо, придбав 3 об’єкти нерухомості.
проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера)...
полуниці в Польщі закінчилися, тре ж на зиму чимось заробляти
ще лайфлах, так сказати антикризовий економклас електричками на море:
Київ - Козятин - Жмеринка - Вапнярка - Одеса.