|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:20
Первый написав: flyman написав: Frant написав:flyman
Як справи у сільських програмістів?
Флаймен, ти вже зробив ремонт свого напівпідвала? Насос встановив - чи за великою нуждою донині бігаєш в найближчі кущі?
Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).
В сенсі тебе найняли на виконання ремонтних робіт в 3-х квартирах після показу портфоліо?
Ніхто ж не повірить, що Ти пишучи про ми всі помремо, придбав 3 об’єкти нерухомості.
проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера)...
полуниці в Польщі закінчилися, тре ж на зиму чимось заробляти
ще лайфлах, так сказати антикризовий економклас електричками на море:
Київ - Козятин - Жмеринка - Вапнярка - Одеса.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20737
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 1482 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:11
flyman написав: Первый написав: flyman написав:
[
Як справи у сільських програмістів?
Флаймен, ти вже зробив ремонт свого напівпідвала? Насос встановив - чи за великою нуждою донині бігаєш в найближчі кущі?
Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).
В сенсі тебе найняли на виконання ремонтних робіт в 3-х квартирах після показу портфоліо?
Ніхто ж не повірить, що Ти пишучи про ми всі помремо, придбав 3 об’єкти нерухомості.
проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера)...
полуниці в Польщі закінчилися, тре ж на зиму чимось заробляти
ще лайфлах, так сказати антикризовий економклас електричками на море:
Київ - Козятин - Жмеринка - Вапнярка - Одеса.[/quote]
==========
Читаючи це, Натт вже готова плюнути на свої моральні принципи і застрибнути до Флая в обійми
Натт, тримайтесь!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 8310
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 549 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:57
Долярчик написав:
..
Читаючи це, Натт вже готова плюнути на свої моральні принципи і застрибнути ..
Прочитав это, любая женщина видит перспективы путешествия на море в электричках с пересадками. А вместо включенного холодильника, набор пакетиков Мивины с разными веселыми вкусами
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:10
sequence написав:
Прочитав это, любая женщина видит перспективы путешествия на море в электричках с пересадками. А вместо включенного холодильника, набор пакетиков Мивины с разными веселыми вкусами
если база в голове как правило не меняется всю жизнь, то тело имеет свойство подуставать - потом определенный типаж женщин даже в електрички с пересадками никто не возьмет
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik
, Vadim V
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|49002
|5792754
|
|
|472
|200094
|
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
|
|3
|19897
|
|