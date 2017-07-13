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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1889189018911892
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:20

  Первый написав:
  flyman написав:
  Frant написав:flyman
Як справи у сільських програмістів?
Флаймен, ти вже зробив ремонт свого напівпідвала? Насос встановив - чи за великою нуждою донині бігаєш в найближчі кущі?

Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).


В сенсі тебе найняли на виконання ремонтних робіт в 3-х квартирах після показу портфоліо?

Ніхто ж не повірить, що Ти пишучи про ми всі помремо, придбав 3 об’єкти нерухомості.

проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера)...
полуниці в Польщі закінчилися, тре ж на зиму чимось заробляти

ще лайфлах, так сказати антикризовий економклас електричками на море:
Київ - Козятин - Жмеринка - Вапнярка - Одеса.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:11

  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:[
Як справи у сільських програмістів?
Флаймен, ти вже зробив ремонт свого напівпідвала? Насос встановив - чи за великою нуждою донині бігаєш в найближчі кущі?

Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).


В сенсі тебе найняли на виконання ремонтних робіт в 3-х квартирах після показу портфоліо?

Ніхто ж не повірить, що Ти пишучи про ми всі помремо, придбав 3 об’єкти нерухомості.

проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера)...
полуниці в Польщі закінчилися, тре ж на зиму чимось заробляти

ще лайфлах, так сказати антикризовий економклас електричками на море:
Київ - Козятин - Жмеринка - Вапнярка - Одеса.[/quote]


==========
Читаючи це, Натт вже готова плюнути на свої моральні принципи і застрибнути до Флая в обійми :mrgreen:
Натт, тримайтесь! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:57

  Долярчик написав:..
Читаючи це, Натт вже готова плюнути на свої моральні принципи і застрибнути ..

Прочитав это, любая женщина видит перспективы путешествия на море в электричках с пересадками. А вместо включенного холодильника, набор пакетиков Мивины с разными веселыми вкусами
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:10

  sequence написав: Прочитав это, любая женщина видит перспективы путешествия на море в электричках с пересадками. А вместо включенного холодильника, набор пакетиков Мивины с разными веселыми вкусами
если база в голове как правило не меняется всю жизнь, то тело имеет свойство подуставать - потом определенный типаж женщин даже в електрички с пересадками никто не возьмет
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:31

  flyman написав:проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера)...
полуниці в Польщі закінчилися, тре ж на зиму чимось заробляти

А що з місцевими смітниками? Будматеріали для ремонту - все тягаєш звідти?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:59

  flyman написав:проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера).

Можна фото в студію?
Щоб публіка глянула, які ж ремонти роблять сільські програмісти!
Аеромакс буде плакати від заздрощів щодо економії коштів)))
_______________

Як це можна чіпляти шкафчики і бойлер на нештукатурену стінку??? Ноу-хау???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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