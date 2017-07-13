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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 лип, 2020 22:20
Первый написав: flyman написав: Frant написав:flyman
Як справи у сільських програмістів?
Флаймен, ти вже зробив ремонт свого напівпідвала? Насос встановив - чи за великою нуждою донині бігаєш в найближчі кущі?
Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).
В сенсі тебе найняли на виконання ремонтних робіт в 3-х квартирах після показу портфоліо?
Ніхто ж не повірить, що Ти пишучи про ми всі помремо, придбав 3 об’єкти нерухомості.
проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера)...
полуниці в Польщі закінчилися, тре ж на зиму чимось заробляти
ще лайфлах, так сказати антикризовий економклас електричками на море:
Київ - Козятин - Жмеринка - Вапнярка - Одеса.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:59
flyman написав:
проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера).
Можна фото в студію?
Щоб публіка глянула, які ж ремонти роблять сільські програмісти!
Аеромакс буде плакати від заздрощів щодо економії коштів)))
_______________
Як це можна чіпляти шкафчики і бойлер на нештукатурену стінку??? Ноу-хау???
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:16
airmax78 написав:
ОМГ... Это что там за квадратики и прямоугольники с крестиками из угла в угол? Никак мебель? Может еще сделанная на заказ? Купленная за деньги?
Смешно пошутили.
а если слив раковины увеличить, саму раковину опустить на 40 см, то можно совместить с унитазом, что означает тотальную экономию на толчке (или раковине) и соответствует примерно 0,5 кубического метра сэкономленного объема.
Как говорят ыконамысты, сэкономленные деньги - заработанные денги
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:39
sequence написав: airmax78 написав:
ОМГ... Это что там за квадратики и прямоугольники с крестиками из угла в угол? Никак мебель? Может еще сделанная на заказ? Купленная за деньги?
Смешно пошутили.
а если слив раковины увеличить, саму раковину опустить на 40 см, то можно совместить с унитазом, что означает тотальную экономию на толчке (или раковине) и соответствует примерно 0,5 кубического метра сэкономленного объема.
Как говорят ыконамысты, сэкономленные деньги - заработанные денги
Унитаз, биде, душ, мойка для посуды и рукомойник в одном. Суровые времена требуют суровых решений
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:43
Faceless написав:
Суровые времена требуют суровых решений
Хтось відпочиває на Лазурному березі у Франції, а хтось тягає будматеріали з смітника, щоб відремонтувати напівпідвал))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:47
Faceless написав: sequence написав: airmax78 написав:
ОМГ... Это что там за квадратики и прямоугольники с крестиками из угла в угол? Никак мебель? Может еще сделанная на заказ? Купленная за деньги?
Смешно пошутили.
а если слив раковины увеличить, саму раковину опустить на 40 см, то можно совместить с унитазом, что означает тотальную экономию на толчке (или раковине) и соответствует примерно 0,5 кубического метра сэкономленного объема.
Как говорят ыконамысты, сэкономленные деньги - заработанные денги
Унитаз, биде, душ, мойка для посуды и рукомойник в одном. Суровые времена требуют суровых решений
В силу певних фізичних обмежень все це об’єднується в одному гаджеті - унітазі. Унітаз для будівельників - 200 грн. Економія від такого рішення - більше 100 тис грн!
Всім процвітання!
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:05
Первый написав:
В силу певних фізичних обмежень все це об’єднується в одному гаджеті - унітазі. Унітаз для будівельників - 200 грн. Економія від такого рішення - більше 100 тис грн!
Кавалірка для аскетичних сільських програмістів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:15
flyman написав:
У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз
.
Для подобных вещей давно придумали диспоузер. Вообще штука хорошая - в мусорном пакете только неорганические отходы - ничего не течет, не "ароматизирует" кухню.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:24
Первый написав:
..
В силу певних фізичних обмежень все це об’єднується в одному гаджеті - унітазі. Унітаз для будівельників - 200 грн. Економія від такого рішення - більше 100 тис грн!
А для полной урбанизации жилого пространства, и, так сказать организации полного цикла переработки, санузел оборудуется столиком для приема пищи, притом унитаз служит как стул (экономия на стуле 500-2500 грн), а затем, как посудомойка.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:25
Natt написав:
диспоузер
маєш?
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Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
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