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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1890189118921893>
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:20

  Первый написав:
  flyman написав:
  Frant написав:flyman
Як справи у сільських програмістів?
Флаймен, ти вже зробив ремонт свого напівпідвала? Насос встановив - чи за великою нуждою донині бігаєш в найближчі кущі?

Думаю, ти вже догадався, що ремонти будуть робитися в київських кавалірках ( 3 шт. ) руками спеціально навчених людей. Облагородження цокольного плацдарму професіоналами, можливо, лишиться на закуску (там мінімальний ремонт зроблений власноруч).


В сенсі тебе найняли на виконання ремонтних робіт в 3-х квартирах після показу портфоліо?

Ніхто ж не повірить, що Ти пишучи про ми всі помремо, придбав 3 об’єкти нерухомості.

проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера)...
полуниці в Польщі закінчилися, тре ж на зиму чимось заробляти

ще лайфлах, так сказати антикризовий економклас електричками на море:
Київ - Козятин - Жмеринка - Вапнярка - Одеса.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:59

  flyman написав:проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера).

Можна фото в студію?
Щоб публіка глянула, які ж ремонти роблять сільські програмісти!
Аеромакс буде плакати від заздрощів щодо економії коштів)))
_______________

Як це можна чіпляти шкафчики і бойлер на нештукатурену стінку??? Ноу-хау???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:16

  airmax78 написав:ОМГ... Это что там за квадратики и прямоугольники с крестиками из угла в угол? Никак мебель? Может еще сделанная на заказ? Купленная за деньги?
Смешно пошутили.

а если слив раковины увеличить, саму раковину опустить на 40 см, то можно совместить с унитазом, что означает тотальную экономию на толчке (или раковине) и соответствует примерно 0,5 кубического метра сэкономленного объема.
Как говорят ыконамысты, сэкономленные деньги - заработанные денги
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

sequence написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Это что там за квадратики и прямоугольники с крестиками из угла в угол? Никак мебель? Может еще сделанная на заказ? Купленная за деньги?
Смешно пошутили.

а если слив раковины увеличить, саму раковину опустить на 40 см, то можно совместить с унитазом, что означает тотальную экономию на толчке (или раковине) и соответствует примерно 0,5 кубического метра сэкономленного объема.
Как говорят ыконамысты, сэкономленные деньги - заработанные денги
Унитаз, биде, душ, мойка для посуды и рукомойник в одном. Суровые времена требуют суровых решений
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:43

  Faceless написав:Суровые времена требуют суровых решений

Хтось відпочиває на Лазурному березі у Франції, а хтось тягає будматеріали з смітника, щоб відремонтувати напівпідвал))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:47

  Faceless написав:
sequence написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Это что там за квадратики и прямоугольники с крестиками из угла в угол? Никак мебель? Может еще сделанная на заказ? Купленная за деньги?
Смешно пошутили.

а если слив раковины увеличить, саму раковину опустить на 40 см, то можно совместить с унитазом, что означает тотальную экономию на толчке (или раковине) и соответствует примерно 0,5 кубического метра сэкономленного объема.
Как говорят ыконамысты, сэкономленные деньги - заработанные денги
Унитаз, биде, душ, мойка для посуды и рукомойник в одном. Суровые времена требуют суровых решений

В силу певних фізичних обмежень все це об’єднується в одному гаджеті - унітазі. Унітаз для будівельників - 200 грн. Економія від такого рішення - більше 100 тис грн!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:05

  Первый написав:В силу певних фізичних обмежень все це об’єднується в одному гаджеті - унітазі. Унітаз для будівельників - 200 грн. Економія від такого рішення - більше 100 тис грн!
Кавалірка для аскетичних сільських програмістів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:15

  flyman написав:У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.

Для подобных вещей давно придумали диспоузер. Вообще штука хорошая - в мусорном пакете только неорганические отходы - ничего не течет, не "ароматизирует" кухню.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:24

  Первый написав:..
В силу певних фізичних обмежень все це об’єднується в одному гаджеті - унітазі. Унітаз для будівельників - 200 грн. Економія від такого рішення - більше 100 тис грн!

А для полной урбанизации жилого пространства, и, так сказать организации полного цикла переработки, санузел оборудуется столиком для приема пищи, притом унитаз служит как стул (экономия на стуле 500-2500 грн), а затем, как посудомойка.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Natt написав:диспоузер

маєш?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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