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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1890189118921893
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:26

  flyman написав:
  Natt написав:диспоузер

маєш?

можна десь на смітнику знайти і відремонтувати.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:26

  flyman написав:
  Natt написав:диспоузер

маєш?
Да.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:28

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:диспоузер

маєш?
Да.

ти моя зірка!
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

диспоузер в этой концепции ваще убыточная вещь, ведь остатки еды можно скинуть и сварить в мультиварке, произведя суперборщ космонавтов.
сплошная польза для экологии да и экономия налицо
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:43

  sequence написав:диспоузер в этой концепции ваще убыточная вещь, ведь остатки еды можно скинуть и сварить в мультиварке, произведя суперборщ космонавтов.
сплошная польза для экологии да и экономия налицо

На до же на мультиварку потратиться сначала. А это убыток.
asin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В частном секторе, а там расположен дом, нет органических отходов. Собака, куры, компостный ящик.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:47

  asin написав:..
На до же на мультиварку потратиться сначала. А это убыток.

согласен, тогда меняем слово мультиварка на скороварка. А то там таймеры всякие, блоки управления со временем по миру пойдут.
Все равно в этой камере скучно время коротать, можно и следить за едой космонаффтофф
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:49

  lel написав:В частном секторе, а там расположен дом, нет органических отходов. Собака, куры, компостный ящик.

Компостные ямы сейчас - самый прибыльный недвижимый актив. Доказано талановытым Кивой из ОПЗЖ.
antey1969
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