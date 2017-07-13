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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:26
flyman написав: Natt написав:
диспоузер
маєш?
можна десь на смітнику знайти і відремонтувати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:26
flyman написав: Natt написав:
диспоузер
маєш?
Да.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:28
Natt написав: flyman написав: Natt написав:
диспоузер
маєш?
Да.
ти моя зірка!
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:30
диспоузер в этой концепции ваще убыточная вещь, ведь остатки еды можно скинуть и сварить в мультиварке, произведя суперборщ космонавтов.
сплошная польза для экологии да и экономия налицо
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sequence
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:43
sequence написав:
диспоузер в этой концепции ваще убыточная вещь, ведь остатки еды можно скинуть и сварить в мультиварке, произведя суперборщ космонавтов.
сплошная польза для экологии да и экономия налицо
На до же на мультиварку потратиться сначала. А это убыток.
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asin
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:45
В частном секторе, а там расположен дом, нет органических отходов. Собака, куры, компостный ящик.
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lel
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:47
asin написав:
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На до же на мультиварку потратиться сначала. А это убыток.
согласен, тогда меняем слово мультиварка на скороварка. А то там таймеры всякие, блоки управления со временем по миру пойдут.
Все равно в этой камере скучно время коротать, можно и следить за едой космонаффтофф
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sequence
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:49
lel написав:
В частном секторе, а там расположен дом, нет органических отходов. Собака, куры, компостный ящик.
Компостные ямы сейчас - самый прибыльный недвижимый актив. Доказано талановытым Кивой из ОПЗЖ.
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antey1969
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Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
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