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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1892189318941895>
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:06

  Faceless написав:Правда, не уверен, что у нас такая машинка и соответственно сброс пищевых отходов в канализацию не нарушает никаких правил эксплуатации.

+ Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы.
Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.:(
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 29 лип, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:07

  sequence написав:
  Первый написав:..
В силу певних фізичних обмежень все це об’єднується в одному гаджеті - унітазі. Унітаз для будівельників - 200 грн. Економія від такого рішення - більше 100 тис грн!

А для полной урбанизации жилого пространства, и, так сказать организации полного цикла переработки, санузел оборудуется столиком для приема пищи, притом унитаз служит как стул (экономия на стуле 500-2500 грн), а затем, как посудомойка.

Не раскрыта тема экономии пространства под койкоместом.
А ведь можно же запилить морской дизайн.
Веревочный гамак-шконка легко прикрепляется к стене в походном состоянии. И вместо ковра, и как звукоизоляция от соседей. Одним махом высвобождаем полтора м2 площади.
Главное - дизайн выдержать в стиле: обои с чайками, на дверях маркером якорь нарисовать, подъезд расписать солеными морскими выражениями, вместо кнопки звонка привязать на веревку рынду, а в почтовый ящик сунуть черную метку.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 29 лип, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:08

  antey1969 написав:Доказано талановытым Кивой из ОПЗЖ.

Я особисто був колись знайомий з цим дауном. Навіть для пересічного рівня укро-їліти - то вже занадто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:11

  antey1969 написав:Главное - дизайн выдержать в стиле: обои с чайками, на дверях маркером якорь нарисовать, подъезд расписать солеными морскими выражениями, вместо кнопки звонка привязать на веревку рынду, а в почтовый ящик положить черную метку.

И, сделать окно в виде иллюминатора :lol:
https://cdn.segodnya.ua/img/article/6495/67_main.jpg
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:14

  _Mykola_ написав:..
+ Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы.
Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.:(

полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:16

  antey1969 написав:..
Главное - дизайн выдержать в стиле: обои с чайками..

Обоями с чайками стоит залепить бойницу, тьху, окно, и утеплить пространство между стеклом и обоями каким-то строймусором
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:21

  sequence написав:
  _Mykola_ написав:..
+ Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы.
Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.:(

полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте

Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:23

  Frant написав:
  antey1969 написав:Доказано талановытым Кивой из ОПЗЖ.

Я особисто був колись знайомий з цим дауном. Навіть для пересічного рівня укро-їліти - то вже занадто.

Вот кстати, только вчера, проходя мимо ВРУ думал: КТО в здравом уме дает деньги Киве? Оно же - животное. Или с хозяином он ласковый и мурлычет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:24

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Правда, не уверен, что у нас такая машинка и соответственно сброс пищевых отходов в канализацию не нарушает никаких правил эксплуатации.

+ Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы.
Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.:(

Там в результате измельчения получается некая пюрированная субстанция, как жидкое пюре, которая абсолютно спокойно проходит по трубам. Это однозначно лучше, чем просто выбрасывать остатки еды в унитаз, как многие делают.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:26

  _Mykola_ написав:
  sequence написав:
  _Mykola_ написав:..
+ Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы.
Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.:(

полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте

Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. :mrgreen:

Я думаю, что проблемы возможны. У американцев, откуда к нам это пришло, канализация под давлением - в трубах - разряжение создается. У нас все идет самотеком. Поэтому вполне возможно постепенное выпадение осадков в каких-то местах и засорение.
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