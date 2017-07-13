Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Faceless написав:Правда, не уверен, что у нас такая машинка и соответственно сброс пищевых отходов в канализацию не нарушает никаких правил эксплуатации.
+ Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы. Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 29 лип, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:.. В силу певних фізичних обмежень все це об’єднується в одному гаджеті - унітазі. Унітаз для будівельників - 200 грн. Економія від такого рішення - більше 100 тис грн!
А для полной урбанизации жилого пространства, и, так сказать организации полного цикла переработки, санузел оборудуется столиком для приема пищи, притом унитаз служит как стул (экономия на стуле 500-2500 грн), а затем, как посудомойка.
Не раскрыта тема экономии пространства под койкоместом. А ведь можно же запилить морской дизайн. Веревочный гамак-шконка легко прикрепляется к стене в походном состоянии. И вместо ковра, и как звукоизоляция от соседей. Одним махом высвобождаем полтора м2 площади. Главное - дизайн выдержать в стиле: обои с чайками, на дверях маркером якорь нарисовать, подъезд расписать солеными морскими выражениями, вместо кнопки звонка привязать на веревку рынду, а в почтовый ящик сунуть черную метку.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 29 лип, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Главное - дизайн выдержать в стиле: обои с чайками, на дверях маркером якорь нарисовать, подъезд расписать солеными морскими выражениями, вместо кнопки звонка привязать на веревку рынду, а в почтовый ящик положить черную метку.
_Mykola_ написав:.. + Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы. Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.
полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте
_Mykola_ написав:.. + Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы. Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.
полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте
Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу.
Faceless написав:Правда, не уверен, что у нас такая машинка и соответственно сброс пищевых отходов в канализацию не нарушает никаких правил эксплуатации.
+ Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы. Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.
Там в результате измельчения получается некая пюрированная субстанция, как жидкое пюре, которая абсолютно спокойно проходит по трубам. Это однозначно лучше, чем просто выбрасывать остатки еды в унитаз, как многие делают.
_Mykola_ написав:.. + Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы. Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.
полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте
Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу.
Я думаю, что проблемы возможны. У американцев, откуда к нам это пришло, канализация под давлением - в трубах - разряжение создается. У нас все идет самотеком. Поэтому вполне возможно постепенное выпадение осадков в каких-то местах и засорение.