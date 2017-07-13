RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1892189318941895
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:33

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  antey1969 написав:Доказано талановытым Кивой из ОПЗЖ.

Я особисто був колись знайомий з цим дауном. Навіть для пересічного рівня укро-їліти - то вже занадто.

Вот кстати, только вчера, проходя мимо ВРУ думал: КТО в здравом уме дает деньги Киве? Оно же - животное. Или с хозяином он ласковый и мурлычет?

Авак. Його тварина.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21528
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1217 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1892189318941895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4900, 4901, 4902
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
49018 5796255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 16:00
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200245
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 19897
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88170)
29.07.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.