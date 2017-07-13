airmax78 написав:
Вот кстати, только вчера, проходя мимо ВРУ думал: КТО в здравом уме дает деньги Киве? Оно же - животное. Или с хозяином он ласковый и мурлычет?
Авак. Його тварина.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:33
Авак. Його тварина.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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