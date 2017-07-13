Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Пропоную перестати тролити Флая. Все таки йому лайк за аргументованість дій і розкриття стратегії. 5 тис грн оренда це сильно оптимістично, але 3000 грн думаю буде гарантовано, а це все таки 10 % дохідність і має право на життя.
Але, на мою думку, тут буде багато гемору за малі гроші. Тому вже краще паркомісце, хоча Я весь час виступаю проти них.
flyman написав:проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера).
Можна фото в студію? Щоб публіка глянула, які ж ремонти роблять сільські програмісти! Аеромакс буде плакати від заздрощів щодо економії коштів))) _______________
Як це можна чіпляти шкафчики і бойлер на нештукатурену стінку??? Ноу-хау???
та й гаряча вода отако
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня