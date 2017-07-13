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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1892189318941895
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:33

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  antey1969 написав:Доказано талановытым Кивой из ОПЗЖ.

Я особисто був колись знайомий з цим дауном. Навіть для пересічного рівня укро-їліти - то вже занадто.

Вот кстати, только вчера, проходя мимо ВРУ думал: КТО в здравом уме дает деньги Киве? Оно же - животное. Или с хозяином он ласковый и мурлычет?

Авак. Його тварина.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:21

Пропоную перестати тролити Флая. Все таки йому лайк за аргументованість дій і розкриття стратегії.
5 тис грн оренда це сильно оптимістично, але 3000 грн думаю буде гарантовано, а це все таки 10 % дохідність і має право на життя.

Але, на мою думку, тут буде багато гемору за малі гроші. Тому вже краще паркомісце, хоча Я весь час виступаю проти них.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:56

  _Mykola_ написав:
  sequence написав: полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте

Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. :mrgreen:

Фекалии идут в трубу-сотку, диспенсер - в пятидесятку.
Востаннє редагувалось di2gard в Сер 29 лип, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:56

  Первый написав:Пропоную перестати тролити Флая. ..

принято. Жаль немного людей, что будут обитать в таких местах. Истинные аскеты.
Кто знает как называется такой стиль жилья? Прошу не материться
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

sequence написав:
  Первый написав:Пропоную перестати тролити Флая. ..

принято. Жаль немного людей, что будут обитать в таких местах. Истинные аскеты.
Кто знает как называется такой стиль жилья? Прошу не материться
Урбаністичний циганізм
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:58

  Faceless написав:..Урбаністичний циганізм

Может, цинизм? ;)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:02

  Frant написав:
  flyman написав:проводку проводив, резетки ствавив, труби паяв, плитку обрізав і клав, бойлер вішав, унітаз кріпив, злив до каналізації вів, в дивані поломану палку міняв, шкавчики скручував ... от ще тільки щекатурку не щекотурив, а так майже під ключ ремонт в стилі лофт, навіть планіровку забацав в пейнті (але тепер можна толкнути як проект від професійного дизайнера).

Можна фото в студію?
Щоб публіка глянула, які ж ремонти роблять сільські програмісти!
Аеромакс буде плакати від заздрощів щодо економії коштів)))
_______________

Як це можна чіпляти шкафчики і бойлер на нештукатурену стінку??? Ноу-хау???

Зображення та й гаряча вода отако Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Мизантрóп
А вы попробуйте стырить бойлер с водой в 65 градусов, и напрямую подключенным к 220В :D
И никто ж не мешает замкнуть контакт на ревун при монтаже. :D
_Mykola_
 
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