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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1893189418951896
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:58

  di2gard написав:
  _Mykola_ написав:
  sequence написав: полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте

Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. :mrgreen:

Фекалии идут в трубу-сотку, диспенсер - в пятидесятку.

50десятка идет только в квартире(если засорилась проблема индейцев)) и попадает в стояк сотку где все смешивается...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:08

  Faceless написав:
sequence написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Это что там за квадратики и прямоугольники с крестиками из угла в угол? Никак мебель? Может еще сделанная на заказ? Купленная за деньги?
Смешно пошутили.

а если слив раковины увеличить, саму раковину опустить на 40 см, то можно совместить с унитазом, что означает тотальную экономию на толчке (или раковине) и соответствует примерно 0,5 кубического метра сэкономленного объема.
Как говорят ыконамысты, сэкономленные деньги - заработанные денги
Унитаз, биде, душ, мойка для посуды и рукомойник в одном. Суровые времена требуют суровых решений

б***, скоко-же можно кормить тролля? :cry:
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