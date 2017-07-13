Додано: Чет 30 лип, 2020 02:29

Faceless написав: rjkz написав: _Mykola_ написав: Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу.



Измельченные органические отходы в 110/100 трубе, которые туда попадают из под мойки в худшем случае из 50 - вряд-ли создадут проблему. А вот детские подгузники - гарантированно. Их бросают в унитаз, который имеет тот-же диаметр на входе, что и стояк, а подгузник набравшись воды разбухает. Я уже с десяток раз слышал о ситуации, когда в многоэтажках забивался стояк именно подгузниками. И ни разу не было вопроса по поводу использования диспоузеров. Измельченные органические отходы в 110/100 трубе, которые туда попадают из под мойки в худшем случае из 50 - вряд-ли создадут проблему. А вот детские подгузники - гарантированно. Их бросают в унитаз, который имеет тот-же диаметр на входе, что и стояк, а подгузник набравшись воды разбухает. Я уже с десяток раз слышал о ситуации, когда в многоэтажках забивался стояк именно подгузниками. И ни разу не было вопроса по поводу использования диспоузеров. Все таки надо учитывать, что любая семья с маленьким ребёнком покупает подгузники(хотя, само само собой, только отдельные гении их выбрасывают в канализацию), а вот диспоузер в наших краях диковинка.

Да, кроме подгузников, в одном доме, где я жил, были случаи засоров предметами женской гигиены и очистками от овощей, оба случая были от одной семейки, из села, видимо, к выгребным ямам привыкли Все таки надо учитывать, что любая семья с маленьким ребёнком покупает подгузники(хотя, само само собой, только отдельные гении их выбрасывают в канализацию), а вот диспоузер в наших краях диковинка.Да, кроме подгузников, в одном доме, где я жил, были случаи засоров предметами женской гигиены и очистками от овощей, оба случая были от одной семейки, из села, видимо, к выгребным ямам привыкли

Ну вот в случае с диспоузером такое в принципе не возможно. Натт написала что на выходе получается - это ну никак не создаст засора. У моих соседей такое есть - выбрасывают только неорганические отходы - сортируют и сносят вниз, там у нас активисты устроили раздельный сбор мусора, потом сами вызывают компании, которые забирают его ( а не то,ч то коммунальные приезжают и весь сортированный мусор в один грузовик), еще и какие-то небольшие деньги платят, которые потом идут в фонд подъезда на благоустройство.И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе.