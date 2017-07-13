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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1893189418951896
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:58

  di2gard написав:
  _Mykola_ написав:
  sequence написав: полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте

Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. :mrgreen:

Фекалии идут в трубу-сотку, диспенсер - в пятидесятку.

50десятка идет только в квартире(если засорилась проблема индейцев)) и попадает в стояк сотку где все смешивается...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:08

  Faceless написав:
sequence написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Это что там за квадратики и прямоугольники с крестиками из угла в угол? Никак мебель? Может еще сделанная на заказ? Купленная за деньги?
Смешно пошутили.

а если слив раковины увеличить, саму раковину опустить на 40 см, то можно совместить с унитазом, что означает тотальную экономию на толчке (или раковине) и соответствует примерно 0,5 кубического метра сэкономленного объема.
Как говорят ыконамысты, сэкономленные деньги - заработанные денги
Унитаз, биде, душ, мойка для посуды и рукомойник в одном. Суровые времена требуют суровых решений

б***, скоко-же можно кормить тролля? :cry:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 01:41

  Natt написав:
  flyman написав:У мене одна тарілка миється зранку (вівсяні пластівці, або кукурудзяне борошно залите молоком і розігріте в мікрохвильовці), і ввечері омлет зі сковорідки і чашка чаю/кави.
Плюс ложки: столова і чайна, та вилка.
Ще раз в кілька днів глиняний горщик із залишками гречки, але я його завжди у санвузлі мию, щоб кришки злити зразу в унітаз.

Для подобных вещей давно придумали диспоузер. Вообще штука хорошая - в мусорном пакете только неорганические отходы - ничего не течет, не "ароматизирует" кухню.


Это изобретение человечества во-первых, стоит денег, а во-вторых требует места под МОЙКОЙ. Если-же вместо мойки - унитаз, то установка такого гаджета проблематична...разве что унитаз с диспоузером, но есть риск, что неосторожное использование может лишить мужтчинку повода интересоваться противоположным полом...хотя ... а зачем они в принципе - канфветы, букеты, рестораны, подарки...получается диспоузер в унитазе может сэкономить огромную кучу денех - надо брать! Сэкономленные деньги - заработанные деньги, как сказал Фейслесс. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 01:57

  _Mykola_ написав:
  sequence написав:
  _Mykola_ написав:..
+ Если таких машин будет десяток - другой на канализацинный стояк, то это будет похлеще мойки машин с машинной штукатурки. Регулярные засоры канализации практически гарантированы.
Но кто ж об этом думает? Вильнолюдям удобно, и все тут.:(

полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте

Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. :mrgreen:


Измельченные органические отходы в 110/100 трубе, которые туда попадают из под мойки в худшем случае из 50 - вряд-ли создадут проблему. А вот детские подгузники - гарантированно. Их бросают в унитаз, который имеет тот-же диаметр на входе, что и стояк, а подгузник набравшись воды разбухает. Я уже с десяток раз слышал о ситуации, когда в многоэтажках забивался стояк именно подгузниками. И ни разу не было вопроса по поводу использования диспоузеров.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 02:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  _Mykola_ написав:
  sequence написав: полагаю все же, что измельченная вдрабадан еда даст нагрузки на стояк никак не более фекалий, посему не перегибайте

Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. :mrgreen:


Измельченные органические отходы в 110/100 трубе, которые туда попадают из под мойки в худшем случае из 50 - вряд-ли создадут проблему. А вот детские подгузники - гарантированно. Их бросают в унитаз, который имеет тот-же диаметр на входе, что и стояк, а подгузник набравшись воды разбухает. Я уже с десяток раз слышал о ситуации, когда в многоэтажках забивался стояк именно подгузниками. И ни разу не было вопроса по поводу использования диспоузеров.
Все таки надо учитывать, что любая семья с маленьким ребёнком покупает подгузники(хотя, само само собой, только отдельные гении их выбрасывают в канализацию), а вот диспоузер в наших краях диковинка.
Да, кроме подгузников, в одном доме, где я жил, были случаи засоров предметами женской гигиены и очистками от овощей, оба случая были от одной семейки, из села, видимо, к выгребным ямам привыкли
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 02:29

  Faceless написав:
rjkz написав:
  _Mykola_ написав:Теория, и практика, часто, в реальной жизни не соответствуют друг-другу. :mrgreen:


Измельченные органические отходы в 110/100 трубе, которые туда попадают из под мойки в худшем случае из 50 - вряд-ли создадут проблему. А вот детские подгузники - гарантированно. Их бросают в унитаз, который имеет тот-же диаметр на входе, что и стояк, а подгузник набравшись воды разбухает. Я уже с десяток раз слышал о ситуации, когда в многоэтажках забивался стояк именно подгузниками. И ни разу не было вопроса по поводу использования диспоузеров.
Все таки надо учитывать, что любая семья с маленьким ребёнком покупает подгузники(хотя, само само собой, только отдельные гении их выбрасывают в канализацию), а вот диспоузер в наших краях диковинка.
Да, кроме подгузников, в одном доме, где я жил, были случаи засоров предметами женской гигиены и очистками от овощей, оба случая были от одной семейки, из села, видимо, к выгребным ямам привыкли


Ну вот в случае с диспоузером такое в принципе не возможно. Натт написала что на выходе получается - это ну никак не создаст засора. У моих соседей такое есть - выбрасывают только неорганические отходы - сортируют и сносят вниз, там у нас активисты устроили раздельный сбор мусора, потом сами вызывают компании, которые забирают его ( а не то,ч то коммунальные приезжают и весь сортированный мусор в один грузовик), еще и какие-то небольшие деньги платят, которые потом идут в фонд подъезда на благоустройство.
И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе.
rjkz
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