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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:50
Ініціатива від СН: законопроєкт №3928 щодо розміру податку на оренду житла. Пропонують знизити податок з 18% до 9%. А що це дасть ? ФОПи сплачують 5%, тож маємо закладену дискримінацію пересічних лордів. Податок на оренду житлової нерухомості має бути на рівні, який виявиться безболісним для орендаря після перекладання цього податку орендодавцем "на плечі" клієнта. Наприклад, орендна ставка складає 10000 грн, податок 5% або 500 грн, що не є критичною сумою для винаймачів, які здатні без напруження сплачувати десятку. І усі щасливі. Держава і лорд - при звичних грошах, а орендар, зробивши невеличкий подарунок на суму чеку у Макдональдсі, - з дахом над головою. Звісно, слід підвищити відповідальність лорда за несплату податку. І не забуваємо, що на квартировласника-орендодавця покладається повномірний податок (без знижки 60 м.кв.) на нерухомість.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:45
Ще посудомийку тре додати в ремонт вартістю 2000 дол...
При тому що вартість роботи посудомийки за раз приблизно як вартість проїзду в метро...
Реально, краще в оренду здавати паркінг ніж 15 метрові хороми на чердаку самостроя
Всім процвітання!
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:00
Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:42
Я ни в одной стране мира не видел, чтобы заваривали мусоропроводы. Даже там где не установлены измельчитель органических отходов. Как они все живут - ума не приложу. Причем масштабы, зачастую больше наших. Я вот не в курсе - есть-ли у нас 30 этажки с мусоропроводами? Пусть даже заваренными? В НЙ жил когда-то в 27 этажном билдинге - шут в компактор не заварен, пипл юзает. А есть и 40 и 100+ этажные. Вот я раньше писал, что Эмпайр Стейт Билдинг в жилой переделают. Вы представляете картину - со 114 (или 107 - там с верхними этажами вечная путаница, обзорная площадка на 107, а что выше - не понятно) этажей народ вывозит мусор по пути на работу? Во храанцузском городе Париже, это ихняя столица, в домах крышки мусоропроводов прямо на кухнях. Просто все это обслуживается периодически.
Ну не нравится мне кататься в загаженном лифте. Шопаделать. Особенно, когда и повода-то не было - ни вони ни тараканов (они у нас еще где-то остались?).
Так у меня получается 30 квартир на один лифт. Макс, как у Вас в новой прэлести, сколько квартир на один лифт? И все утром с пакетами и вытекающим фильтратом или у всех будут диспоузеры? "Все должно быть шарман, ч.рт побери" (с)
Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:54
Флаю - нет, там наверняка во дворе выгребная яма, куда будет сливаться и канализация и выбрасываться мусор. Причем, возможно, прямо из окна.
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