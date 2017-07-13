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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1894189518961897
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:50

Ініціатива від СН: законопроєкт №3928 щодо розміру податку на оренду житла. Пропонують знизити податок з 18% до 9%. А що це дасть ? ФОПи сплачують 5%, тож маємо закладену дискримінацію пересічних лордів. Податок на оренду житлової нерухомості має бути на рівні, який виявиться безболісним для орендаря після перекладання цього податку орендодавцем "на плечі" клієнта. Наприклад, орендна ставка складає 10000 грн, податок 5% або 500 грн, що не є критичною сумою для винаймачів, які здатні без напруження сплачувати десятку. І усі щасливі. Держава і лорд - при звичних грошах, а орендар, зробивши невеличкий подарунок на суму чеку у Макдональдсі, - з дахом над головою. Звісно, слід підвищити відповідальність лорда за несплату податку. І не забуваємо, що на квартировласника-орендодавця покладається повномірний податок (без знижки 60 м.кв.) на нерухомість. https://курс.ком.юа/novost/195232-nalog ... -po-novomu
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:45

  sequence написав:
  Первый написав:..
Ви серйозно думаєте що його необхідно придбати?

у меня полно знакомых, вполне при деньгах, что не видят необходимости в посудомойке. И?


Ще посудомийку тре додати в ремонт вартістю 2000 дол...

При тому що вартість роботи посудомийки за раз приблизно як вартість проїзду в метро...

Реально, краще в оренду здавати паркінг ніж 15 метрові хороми на чердаку самостроя
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:00

  Первый написав:..
При тому що вартість роботи посудомийки за раз приблизно як вартість проїзду в метро...
..

Давайте прекращать тролить Флая, ему и так несладко живется. Ему Бентли подаришь, будет сравнивать стоимость проезда с метро, с очевидным итогом
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:42

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Ну вот в случае с диспоузером такое в принципе не возможно. Натт написала что на выходе получается - это ну никак не создаст засора. У моих соседей такое есть - выбрасывают только неорганические отходы - сортируют и сносят вниз, там у нас активисты устроили раздельный сбор мусора, потом сами вызывают компании, которые забирают его ( а не то,ч то коммунальные приезжают и весь сортированный мусор в один грузовик), еще и какие-то небольшие деньги платят, которые потом идут в фонд подъезда на благоустройство.
И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе.

Вы же понимаете, что диспоузер в кожну оселю - это гораздо большая утопия чем гиперлуп и метро на Троещину. Поэтому боксерская голова отлично работает в условиях нашей реальности.


Я ни в одной стране мира не видел, чтобы заваривали мусоропроводы. Даже там где не установлены измельчитель органических отходов. Как они все живут - ума не приложу. Причем масштабы, зачастую больше наших. Я вот не в курсе - есть-ли у нас 30 этажки с мусоропроводами? Пусть даже заваренными? В НЙ жил когда-то в 27 этажном билдинге - шут в компактор не заварен, пипл юзает. А есть и 40 и 100+ этажные. Вот я раньше писал, что Эмпайр Стейт Билдинг в жилой переделают. Вы представляете картину - со 114 (или 107 - там с верхними этажами вечная путаница, обзорная площадка на 107, а что выше - не понятно) этажей народ вывозит мусор по пути на работу? Во храанцузском городе Париже, это ихняя столица, в домах крышки мусоропроводов прямо на кухнях. Просто все это обслуживается периодически.
Ну не нравится мне кататься в загаженном лифте. Шопаделать. Особенно, когда и повода-то не было - ни вони ни тараканов (они у нас еще где-то остались?).
Так у меня получается 30 квартир на один лифт. Макс, как у Вас в новой прэлести, сколько квартир на один лифт? И все утром с пакетами и вытекающим фильтратом или у всех будут диспоузеры? "Все должно быть шарман, ч.рт побери" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:54

  Первый написав:
  rjkz написав:....
И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе.


Діспоузер.
Відкрив вартість. Від 6000 грн. Або 10% від вартості всього ремонту з меблями від Флая або 2 місячні орендні плати.

Ви серйозно думаєте що його необхідно придбати?


Флаю - нет, там наверняка во дворе выгребная яма, куда будет сливаться и канализация и выбрасываться мусор. Причем, возможно, прямо из окна.
rjkz
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  #<1 ... 1894189518961897
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