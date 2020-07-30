Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:42

airmax78 написав: rjkz написав: Ну вот в случае с диспоузером такое в принципе не возможно. Натт написала что на выходе получается - это ну никак не создаст засора. У моих соседей такое есть - выбрасывают только неорганические отходы - сортируют и сносят вниз, там у нас активисты устроили раздельный сбор мусора, потом сами вызывают компании, которые забирают его ( а не то,ч то коммунальные приезжают и весь сортированный мусор в один грузовик), еще и какие-то небольшие деньги платят, которые потом идут в фонд подъезда на благоустройство.

И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе. Ну вот в случае с диспоузером такое в принципе не возможно. Натт написала что на выходе получается - это ну никак не создаст засора. У моих соседей такое есть - выбрасывают только неорганические отходы - сортируют и сносят вниз, там у нас активисты устроили раздельный сбор мусора, потом сами вызывают компании, которые забирают его ( а не то,ч то коммунальные приезжают и весь сортированный мусор в один грузовик), еще и какие-то небольшие деньги платят, которые потом идут в фонд подъезда на благоустройство.И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе.

Вы же понимаете, что диспоузер в кожну оселю - это гораздо большая утопия чем гиперлуп и метро на Троещину. Поэтому боксерская голова отлично работает в условиях нашей реальности. Вы же понимаете, что диспоузер в кожну оселю - это гораздо большая утопия чем гиперлуп и метро на Троещину. Поэтому боксерская голова отлично работает в условиях нашей реальности.

Я ни в одной стране мира не видел, чтобы заваривали мусоропроводы. Даже там где не установлены измельчитель органических отходов. Как они все живут - ума не приложу. Причем масштабы, зачастую больше наших. Я вот не в курсе - есть-ли у нас 30 этажки с мусоропроводами? Пусть даже заваренными? В НЙ жил когда-то в 27 этажном билдинге - шут в компактор не заварен, пипл юзает. А есть и 40 и 100+ этажные. Вот я раньше писал, что Эмпайр Стейт Билдинг в жилой переделают. Вы представляете картину - со 114 (или 107 - там с верхними этажами вечная путаница, обзорная площадка на 107, а что выше - не понятно) этажей народ вывозит мусор по пути на работу? Во храанцузском городе Париже, это ихняя столица, в домах крышки мусоропроводов прямо на кухнях. Просто все это обслуживается периодически.Ну не нравится мне кататься в загаженном лифте. Шопаделать. Особенно, когда и повода-то не было - ни вони ни тараканов (они у нас еще где-то остались?).Так у меня получается 30 квартир на один лифт. Макс, как у Вас в новой прэлести, сколько квартир на один лифт? И все утром с пакетами и вытекающим фильтратом или у всех будут диспоузеры? "Все должно быть шарман, ч.рт побери" (с)