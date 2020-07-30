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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:50
Ініціатива від СН: законопроєкт №3928 щодо розміру податку на оренду житла. Пропонують знизити податок з 18% до 9%. А що це дасть ? ФОПи сплачують 5%, тож маємо закладену дискримінацію пересічних лордів. Податок на оренду житлової нерухомості має бути на рівні, який виявиться безболісним для орендаря після перекладання цього податку орендодавцем "на плечі" клієнта. Наприклад, орендна ставка складає 10000 грн, податок 5% або 500 грн, що не є критичною сумою для винаймачів, які здатні без напруження сплачувати десятку. І усі щасливі. Держава і лорд - при звичних грошах, а орендар, зробивши невеличкий подарунок на суму чеку у Макдональдсі, - з дахом над головою. Звісно, слід підвищити відповідальність лорда за несплату податку. І не забуваємо, що на квартировласника-орендодавця покладається повномірний податок (без знижки 60 м.кв.) на нерухомість.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:45
Ще посудомийку тре додати в ремонт вартістю 2000 дол...
При тому що вартість роботи посудомийки за раз приблизно як вартість проїзду в метро...
Реально, краще в оренду здавати паркінг ніж 15 метрові хороми на чердаку самостроя
Всім процвітання!
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:00
Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:42
Я ни в одной стране мира не видел, чтобы заваривали мусоропроводы. Даже там где не установлены измельчитель органических отходов. Как они все живут - ума не приложу. Причем масштабы, зачастую больше наших. Я вот не в курсе - есть-ли у нас 30 этажки с мусоропроводами? Пусть даже заваренными? В НЙ жил когда-то в 27 этажном билдинге - шут в компактор не заварен, пипл юзает. А есть и 40 и 100+ этажные. Вот я раньше писал, что Эмпайр Стейт Билдинг в жилой переделают. Вы представляете картину - со 114 (или 107 - там с верхними этажами вечная путаница, обзорная площадка на 107, а что выше - не понятно) этажей народ вывозит мусор по пути на работу? Во храанцузском городе Париже, это ихняя столица, в домах крышки мусоропроводов прямо на кухнях. Просто все это обслуживается периодически.
Ну не нравится мне кататься в загаженном лифте. Шопаделать. Особенно, когда и повода-то не было - ни вони ни тараканов (они у нас еще где-то остались?).
Так у меня получается 30 квартир на один лифт. Макс, как у Вас в новой прэлести, сколько квартир на один лифт? И все утром с пакетами и вытекающим фильтратом или у всех будут диспоузеры? "Все должно быть шарман, ч.рт побери" (с)
Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:54
Флаю - нет, там наверняка во дворе выгребная яма, куда будет сливаться и канализация и выбрасываться мусор. Причем, возможно, прямо из окна.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:08
Так Флай, взагалі, може тих 15м2 поділити на дві студії!
Але, як завжди, тема мокрих зон - не розкрита!
Тільки сказали, що підлогу підняли і всі труби під неї сховали.
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 31 лип, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:21
У меня 32 квартиры на каждый грузовой лифт. Но это решается очень просто: обсуждается в группе, прописывается в правилах проживания в доме, утверждаемых ОСМД. Для самых непонятливых вешается объявление в лифте. Есть, конечно, уипаны, которые и после этого не поймут. С ними отдельно работать надо. Но, ничего не поделаешь: 100 лет негативной селекции одними модными мопами не исправишь.
P.S. Вас, как я понимаю, больше всего беспокоит текущий в лифте пакет. Но, дело в том, что если есть такие неадекваты, которые выносят такое из дома и оно попадает в мусоропровод, то там оно гарантированно разлетится вклочья падая с 8-10-23 этажа и все это г0внище будет стекать по стенкам и пахнуть теперь уже на всех этажах. Да ну нах.
В Одессе есть один элитный дом с мусоропроводом из нержавейки, очищаемым паром. Узнаю, не закрыли ли его по просьбе жильцов.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:46
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В моем тоже есть, раньше проектировались в обязательном порядке, он даже не распечатывался после постройки, и есть прямой запрет с прописанными штрафами, если кто-то попробует раскрутить и выкинуть туда мусор.
Лифты чистые, вони нет.
Что наш дом делает не так?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:59
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Щось уявив Макса в ліфті з пакетом сміття з якого посмерджує.... - і тут до нього в ліфт підсідає губата тьолочка з розтібнутим гудзичком на "диньках".
І тут Макс помічає, що навіть, її парфуми не перебивають запах з його пакета
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:10
Долярчик
Так Макс же контролируетс процесс, и если нехорошо пахнет, то надевает новый пакет, и ничего не благоухает.
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