Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ініціатива від СН: законопроєкт №3928 щодо розміру податку на оренду житла. Пропонують знизити податок з 18% до 9%. А що це дасть ? ФОПи сплачують 5%, тож маємо закладену дискримінацію пересічних лордів. Податок на оренду житлової нерухомості має бути на рівні, який виявиться безболісним для орендаря після перекладання цього податку орендодавцем "на плечі" клієнта. Наприклад, орендна ставка складає 10000 грн, податок 5% або 500 грн, що не є критичною сумою для винаймачів, які здатні без напруження сплачувати десятку. І усі щасливі. Держава і лорд - при звичних грошах, а орендар, зробивши невеличкий подарунок на суму чеку у Макдональдсі, - з дахом над головою. Звісно, слід підвищити відповідальність лорда за несплату податку. І не забуваємо, що на квартировласника-орендодавця покладається повномірний податок (без знижки 60 м.кв.) на нерухомість. https://курс.ком.юа/novost/195232-nalog ... -po-novomu
rjkz написав:Ну вот в случае с диспоузером такое в принципе не возможно. Натт написала что на выходе получается - это ну никак не создаст засора. У моих соседей такое есть - выбрасывают только неорганические отходы - сортируют и сносят вниз, там у нас активисты устроили раздельный сбор мусора, потом сами вызывают компании, которые забирают его ( а не то,ч то коммунальные приезжают и весь сортированный мусор в один грузовик), еще и какие-то небольшие деньги платят, которые потом идут в фонд подъезда на благоустройство. И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе.
Вы же понимаете, что диспоузер в кожну оселю - это гораздо большая утопия чем гиперлуп и метро на Троещину. Поэтому боксерская голова отлично работает в условиях нашей реальности.
Я ни в одной стране мира не видел, чтобы заваривали мусоропроводы. Даже там где не установлены измельчитель органических отходов. Как они все живут - ума не приложу. Причем масштабы, зачастую больше наших. Я вот не в курсе - есть-ли у нас 30 этажки с мусоропроводами? Пусть даже заваренными? В НЙ жил когда-то в 27 этажном билдинге - шут в компактор не заварен, пипл юзает. А есть и 40 и 100+ этажные. Вот я раньше писал, что Эмпайр Стейт Билдинг в жилой переделают. Вы представляете картину - со 114 (или 107 - там с верхними этажами вечная путаница, обзорная площадка на 107, а что выше - не понятно) этажей народ вывозит мусор по пути на работу? Во храанцузском городе Париже, это ихняя столица, в домах крышки мусоропроводов прямо на кухнях. Просто все это обслуживается периодически. Ну не нравится мне кататься в загаженном лифте. Шопаделать. Особенно, когда и повода-то не было - ни вони ни тараканов (они у нас еще где-то остались?). Так у меня получается 30 квартир на один лифт. Макс, как у Вас в новой прэлести, сколько квартир на один лифт? И все утром с пакетами и вытекающим фильтратом или у всех будут диспоузеры? "Все должно быть шарман, ч.рт побери" (с)
rjkz написав:.... И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе.
Діспоузер. Відкрив вартість. Від 6000 грн. Або 10% від вартості всього ремонту з меблями від Флая або 2 місячні орендні плати.
Ви серйозно думаєте що його необхідно придбати?
Флаю - нет, там наверняка во дворе выгребная яма, куда будет сливаться и канализация и выбрасываться мусор. Причем, возможно, прямо из окна.
rjkz написав:Ну вот в случае с диспоузером такое в принципе не возможно. Натт написала что на выходе получается - это ну никак не создаст засора. У моих соседей такое есть - выбрасывают только неорганические отходы - сортируют и сносят вниз, там у нас активисты устроили раздельный сбор мусора, потом сами вызывают компании, которые забирают его ( а не то,ч то коммунальные приезжают и весь сортированный мусор в один грузовик), еще и какие-то небольшие деньги платят, которые потом идут в фонд подъезда на благоустройство. И заметьте, если такое было-бы повсеместно, то никто не возил-бы текущие пакеты в лифтах. Правда и никому-бы по отдельным домам не пришло-бы в боксерскую голову заваривать мусоропроводы во всем городе.
Вы же понимаете, что диспоузер в кожну оселю - это гораздо большая утопия чем гиперлуп и метро на Троещину. Поэтому боксерская голова отлично работает в условиях нашей реальности.
Я ни в одной стране мира не видел, чтобы заваривали мусоропроводы. Даже там где не установлены измельчитель органических отходов. Как они все живут - ума не приложу. Причем масштабы, зачастую больше наших. Я вот не в курсе - есть-ли у нас 30 этажки с мусоропроводами? Пусть даже заваренными? В НЙ жил когда-то в 27 этажном билдинге - шут в компактор не заварен, пипл юзает. А есть и 40 и 100+ этажные. Вот я раньше писал, что Эмпайр Стейт Билдинг в жилой переделают. Вы представляете картину - со 114 (или 107 - там с верхними этажами вечная путаница, обзорная площадка на 107, а что выше - не понятно) этажей народ вывозит мусор по пути на работу? Во храанцузском городе Париже, это ихняя столица, в домах крышки мусоропроводов прямо на кухнях. Просто все это обслуживается периодически. Ну не нравится мне кататься в загаженном лифте. Шопаделать. Особенно, когда и повода-то не было - ни вони ни тараканов (они у нас еще где-то остались?). Так у меня получается 30 квартир на один лифт. Макс, как у Вас в новой прэлести, сколько квартир на один лифт? И все утром с пакетами и вытекающим фильтратом или у всех будут диспоузеры? "Все должно быть шарман, ч.рт побери" (с)
У меня 32 квартиры на каждый грузовой лифт. Но это решается очень просто: обсуждается в группе, прописывается в правилах проживания в доме, утверждаемых ОСМД. Для самых непонятливых вешается объявление в лифте. Есть, конечно, уипаны, которые и после этого не поймут. С ними отдельно работать надо. Но, ничего не поделаешь: 100 лет негативной селекции одними модными мопами не исправишь. P.S. Вас, как я понимаю, больше всего беспокоит текущий в лифте пакет. Но, дело в том, что если есть такие неадекваты, которые выносят такое из дома и оно попадает в мусоропровод, то там оно гарантированно разлетится вклочья падая с 8-10-23 этажа и все это г0внище будет стекать по стенкам и пахнуть теперь уже на всех этажах. Да ну нах. В Одессе есть один элитный дом с мусоропроводом из нержавейки, очищаемым паром. Узнаю, не закрыли ли его по просьбе жильцов.
В моем тоже есть, раньше проектировались в обязательном порядке, он даже не распечатывался после постройки, и есть прямой запрет с прописанными штрафами, если кто-то попробует раскрутить и выкинуть туда мусор. Лифты чистые, вони нет. Что наш дом делает не так?
airmax78 написав:Вы же понимаете, что диспоузер в кожну оселю - это гораздо большая утопия чем гиперлуп и метро на Троещину. Поэтому боксерская голова отлично работает в условиях нашей реальности.
Я ни в одной стране мира не видел, чтобы заваривали мусоропроводы. Даже там где не установлены измельчитель органических отходов. Как они все живут - ума не приложу. Причем масштабы, зачастую больше наших. Я вот не в курсе - есть-ли у нас 30 этажки с мусоропроводами? Пусть даже заваренными? В НЙ жил когда-то в 27 этажном билдинге - шут в компактор не заварен, пипл юзает. А есть и 40 и 100+ этажные. Вот я раньше писал, что Эмпайр Стейт Билдинг в жилой переделают. Вы представляете картину - со 114 (или 107 - там с верхними этажами вечная путаница, обзорная площадка на 107, а что выше - не понятно) этажей народ вывозит мусор по пути на работу? Во храанцузском городе Париже, это ихняя столица, в домах крышки мусоропроводов прямо на кухнях. Просто все это обслуживается периодически. Ну не нравится мне кататься в загаженном лифте. Шопаделать. Особенно, когда и повода-то не было - ни вони ни тараканов (они у нас еще где-то остались?). Так у меня получается 30 квартир на один лифт. Макс, как у Вас в новой прэлести, сколько квартир на один лифт? И все утром с пакетами и вытекающим фильтратом или у всех будут диспоузеры? "Все должно быть шарман, ч.рт побери" (с)
У меня 32 квартиры на каждый грузовой лифт. Но это решается очень просто: обсуждается в группе, прописывается в правилах проживания в доме, утверждаемых ОСМД. Для самых непонятливых вешается объявление в лифте. Есть, конечно, уипаны, которые и после этого не поймут. С ними отдельно работать надо. Но, ничего не поделаешь: 100 лет негативной селекции одними модными мопами не исправишь. P.S. Вас, как я понимаю, больше всего беспокоит текущий в лифте пакет. Но, дело в том, что если есть такие неадекваты, которые выносят такое из дома и оно попадает в мусоропровод, то там оно гарантированно разлетится вклочья падая с 8-10-23 этажа и все это г0внище будет стекать по стенкам и пахнуть теперь уже на всех этажах. Да ну нах. В Одессе есть один элитный дом с мусоропроводом из нержавейки, очищаемым паром. Узнаю, не закрыли ли его по просьбе жильцов.
Макс, как люди живут во всем мире с мусоропроводами? Что они не воняют. Вот эти разборки между участниками ОСББ, тупиковая ветвь развития, ставят проблемы, которых нет в цивилизованных странах. У человека есть право проживать в собственном или арендованном жилье, без необходимости разборок с соседями. Это пережиток военного коммунизма - лезть в личную жизнь посторонних людей. "ТЫ -записался добровольцем?" "А какое твое дело?" Все вопросы, связанные с нарушением закона, решаются полицией. Все вопросы, связанные с нарушением правил проживания, решаются между менеджментом (бордом, в случае с коопами) и жильцами. Но этих вопросов не возникает с мусором, если все нормально работает и обслуживается. А если возникают, то претензии к тем, кто обслуживает и получает за это деньги. А не к соседям, которые никаким боком не относятся к таким-же как они. Я повторюсь, наверное, но с засорами канализации тоже можно бороться запечатыванием оной и установкой скворечников во дворах, а с пробками на дорогах - конфискацией автомобилей.