Додано: Суб 01 сер, 2020 11:39

rjkz написав:

Макс, как люди живут во всем мире с мусоропроводами? Что они не воняют.

Вот эти разборки между участниками ОСББ, тупиковая ветвь развития, ставят проблемы, которых нет в цивилизованных странах. У человека есть право проживать в собственном или арендованном жилье, без необходимости разборок с соседями. Это пережиток военного коммунизма - лезть в личную жизнь посторонних людей. "ТЫ -записался добровольцем?" "А какое твое дело?" Все вопросы, связанные с нарушением закона, решаются полицией. Все вопросы, связанные с нарушением правил проживания, решаются между менеджментом (бордом, в случае с коопами) и жильцами. Но этих вопросов не возникает с мусором, если все нормально работает и обслуживается. А если возникают, то претензии к тем, кто обслуживает и получает за это деньги. А не к соседям, которые никаким боком не относятся к таким-же как они.

Я повторюсь, наверное, но с засорами канализации тоже можно бороться запечатыванием оной и установкой скворечников во дворах, а с пробками на дорогах - конфискацией автомобилей. Макс, как люди живут во всем мире с мусоропроводами? Что они не воняют.Вот эти разборки между участниками ОСББ, тупиковая ветвь развития, ставят проблемы, которых нет в цивилизованных странах.Все вопросы, связанные с нарушением закона, решаются полицией. Все вопросы, связанные с нарушением правил проживания, решаются между менеджментом (бордом, в случае с коопами) и жильцами. Но этих вопросов не возникает с мусором, если все нормально работает и обслуживается. А если возникают, то претензии к тем, кто обслуживает и получает за это деньги. А не к соседям, которые никаким боком не относятся к таким-же как они.Я повторюсь, наверное, но с засорами канализации тоже можно бороться запечатыванием оной и установкой скворечников во дворах, а с пробками на дорогах - конфискацией автомобилей.

Улыбнуло. Очень. В нормальных странах в многоквартирном доме люди пукнуть не могут, если это в правилах не прописано. Велосипед поставить на балкон, или, не дай Бог, белье повесить. Если вы о Штатах, то там диспенсер на кухне стоит по умолчанию у каждого. Пищевых отходов в мусоре нет. Да, в таком варианте, в мусоропроводе из нержавейки, раз в 3 месяца, очищаемого и дезинфицируемого, ничего плохого не вижу. Но, повторюсь, это параллельный мир. В Украине таких домов не было нет и не будет (массово так точно). Не ставят у нас диспенсеры, в мусор вываливают все что угодно: от гнилых овощей и фруктов до младенцев и расчлененных трупов. Поэтому все идем спокойно с пакетиками во двор, в специально отведенное для мусорных контейнеров место. Как первый шаг к возврату мусоропроводов, пытаемся сделать это место чистым и чтобы его невозможно было найти по запаху за 100 метров и по вытекающим из этого места родникам с помоями. Как только справляемся с этой задачей (через 50 лет), снова начинаем проектировать мусоропроводы в жилых домах.