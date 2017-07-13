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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1895189618971898
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:39

  rjkz написав:
Макс, как люди живут во всем мире с мусоропроводами? Что они не воняют.
Вот эти разборки между участниками ОСББ, тупиковая ветвь развития, ставят проблемы, которых нет в цивилизованных странах. У человека есть право проживать в собственном или арендованном жилье, без необходимости разборок с соседями. Это пережиток военного коммунизма - лезть в личную жизнь посторонних людей. "ТЫ -записался добровольцем?" "А какое твое дело?" :mrgreen: Все вопросы, связанные с нарушением закона, решаются полицией. Все вопросы, связанные с нарушением правил проживания, решаются между менеджментом (бордом, в случае с коопами) и жильцами. Но этих вопросов не возникает с мусором, если все нормально работает и обслуживается. А если возникают, то претензии к тем, кто обслуживает и получает за это деньги. А не к соседям, которые никаким боком не относятся к таким-же как они.
Я повторюсь, наверное, но с засорами канализации тоже можно бороться запечатыванием оной и установкой скворечников во дворах, а с пробками на дорогах - конфискацией автомобилей.

Улыбнуло. Очень. В нормальных странах в многоквартирном доме люди пукнуть не могут, если это в правилах не прописано. Велосипед поставить на балкон, или, не дай Бог, белье повесить. Если вы о Штатах, то там диспенсер на кухне стоит по умолчанию у каждого. Пищевых отходов в мусоре нет. Да, в таком варианте, в мусоропроводе из нержавейки, раз в 3 месяца, очищаемого и дезинфицируемого, ничего плохого не вижу. Но, повторюсь, это параллельный мир. В Украине таких домов не было нет и не будет (массово так точно). Не ставят у нас диспенсеры, в мусор вываливают все что угодно: от гнилых овощей и фруктов до младенцев и расчлененных трупов. Поэтому все идем спокойно с пакетиками во двор, в специально отведенное для мусорных контейнеров место. Как первый шаг к возврату мусоропроводов, пытаемся сделать это место чистым и чтобы его невозможно было найти по запаху за 100 метров и по вытекающим из этого места родникам с помоями. Как только справляемся с этой задачей (через 50 лет), снова начинаем проектировать мусоропроводы в жилых домах.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:32

  Первый написав:
  rjkz написав:с . У человека есть право проживать в собственном или арендованном жилье, без необходимости разборок с соседями. Это пережиток военного коммунизма - лезть в личную жизнь посторонних людей. "ТЫ -записался добровольцем?" "А какое твое дело?" :mrgreen: Все вопросы, связанные с нарушением закона, решаются полицией. Все вопросы, связанные с нарушением правил проживания, решаются между менеджментом (бордом, в случае с коопами) и жильцами. Но этих вопросов не возникает с мусором, если все нормально работает и обслуживается. А если возникают, то претензии к тем, кто обслуживает и получает за это деньги. А не к соседям, которые никаким боком не относятся к таким-же как они.
Я повторюсь, наверное, но с засорами канализации тоже можно бороться запечатыванием оной и установкой скворечников во дворах, а с пробками на дорогах - конфискацией автомобилей.


Не має такого права у людини в багатоквартирному будинку. У тому то й справа що є спільне майно і ним необхідно управляти. Квартира без зовнішніх стін і стелі в повітрі не вісить.
До чого кличко до заварювання сміттєпроводів? Мешканці вирішили і заварили. Шо за совок у Вас в голові?


Заварили мусоропроводы в один момент и по всему городу по решению кличко.
Еще раз - в моем подъезде жильцы были против заваривания, неделю не давали заварить (порядка 20 человек за один раз блокировали этот процесс). Приехали сварщики с полицией и начали составлять протоколы на каждого за намеренное противодействие при исполнениии. Только тогда заварили.
Мусоропровод и совок - это одно и то-же? Тогда в Нью-Йорке и Париже - совок.
То что Вы написали - это колхоз и посткоммунистические пережитки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:47

  rjkz написав:Заварили мусоропроводы в один момент и по всему городу по решению кличко.
Еще раз - в моем подъезде жильцы были против заваривания, неделю не давали заварить (порядка 20 человек за один раз блокировали этот процесс). Приехали сварщики с полицией и начали составлять протоколы на каждого за намеренное противодействие при исполнениии. Только тогда заварили.
Мусоропровод и совок - это одно и то-же? Тогда в Нью-Йорке и Париже - совок.
То что Вы написали - это колхоз и посткоммунистические пережитки.

У нас лет десять назад ,по инициативе и общему согласию подъезда ,заварили.
Стало чище и не воняет.
п.с. мусоропровод был из асбестовых труб а не бетонных.
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 01 сер, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:55

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Макс, как люди живут во всем мире с мусоропроводами? Что они не воняют.
Вот эти разборки между участниками ОСББ, тупиковая ветвь развития, ставят проблемы, которых нет в цивилизованных странах. У человека есть право проживать в собственном или арендованном жилье, без необходимости разборок с соседями. Это пережиток военного коммунизма - лезть в личную жизнь посторонних людей. "ТЫ -записался добровольцем?" "А какое твое дело?" :mrgreen: Все вопросы, связанные с нарушением закона, решаются полицией. Все вопросы, связанные с нарушением правил проживания, решаются между менеджментом (бордом, в случае с коопами) и жильцами. Но этих вопросов не возникает с мусором, если все нормально работает и обслуживается. А если возникают, то претензии к тем, кто обслуживает и получает за это деньги. А не к соседям, которые никаким боком не относятся к таким-же как они.
Я повторюсь, наверное, но с засорами канализации тоже можно бороться запечатыванием оной и установкой скворечников во дворах, а с пробками на дорогах - конфискацией автомобилей.

Улыбнуло. Очень. В нормальных странах в многоквартирном доме люди пукнуть не могут, если это в правилах не прописано. Велосипед поставить на балкон, или, не дай Бог, белье повесить. Если вы о Штатах, то там диспенсер на кухне стоит по умолчанию у каждого. Пищевых отходов в мусоре нет. Да, в таком варианте, в мусоропроводе из нержавейки, раз в 3 месяца, очищаемого и дезинфицируемого, ничего плохого не вижу. Но, повторюсь, это параллельный мир. В Украине таких домов не было нет и не будет (массово так точно). Не ставят у нас диспенсеры, в мусор вываливают все что угодно: от гнилых овощей и фруктов до младенцев и расчлененных трупов. Поэтому все идем спокойно с пакетиками во двор, в специально отведенное для мусорных контейнеров место. Как первый шаг к возврату мусоропроводов, пытаемся сделать это место чистым и чтобы его невозможно было найти по запаху за 100 метров и по вытекающим из этого места родникам с помоями. Как только справляемся с этой задачей (через 50 лет), снова начинаем проектировать мусоропроводы в жилых домах.


Макс, Вы точно там бывали? Я раньше думал, что да.

Правила и их соблюдение - это коопы. Там могут написать все что угодно. Например, это реальный случай, что если участник коопа не проживает на протяжении некоторого определенного времени в квартире, то его могут исключить из членов коопа, квартиру продать или сдать другому лицу. Отвечаю за это. Там нельзя в паркинг поставить другую машину, если она не вписана в лист.
В кондо - этого всего нет. И поэтому кондо стоят в 2 раза дороже. 2 одинаковых дома, некст ту, одного года постройки и одной планировки. Один кондо, в другом кооп. Кооп 290 тыщ 2 бедрум, кондо 550. 1954 год постройки.
В шут компактора летит все кроме ресайкла. Причем в очень многоэтажных билдингах - летит все. В старых домах мусоропровод вообще из кирпича - надо-ли объяснять, что кирпич впитывает еще лучше, чем бетон?
Диспоунзеров массово нет - это Вы пересмотрели фильмов. На самом деле их чаще ставят в частных домах, а не в многоквартирных. Тем более нет обязательности их установки. Да, они устанавливаются, но не повсеместно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:23

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Макс, как люди живут во всем мире с мусоропроводами? Что они не воняют.
Вот эти разборки между участниками ОСББ, тупиковая ветвь развития, ставят проблемы, которых нет в цивилизованных странах. У человека есть право проживать в собственном или арендованном жилье, без необходимости разборок с соседями. Это пережиток военного коммунизма - лезть в личную жизнь посторонних людей. "ТЫ -записался добровольцем?" "А какое твое дело?" :mrgreen: Все вопросы, связанные с нарушением закона, решаются полицией. Все вопросы, связанные с нарушением правил проживания, решаются между менеджментом (бордом, в случае с коопами) и жильцами. Но этих вопросов не возникает с мусором, если все нормально работает и обслуживается. А если возникают, то претензии к тем, кто обслуживает и получает за это деньги. А не к соседям, которые никаким боком не относятся к таким-же как они.
Я повторюсь, наверное, но с засорами канализации тоже можно бороться запечатыванием оной и установкой скворечников во дворах, а с пробками на дорогах - конфискацией автомобилей.

Улыбнуло. Очень. В нормальных странах в многоквартирном доме люди пукнуть не могут, если это в правилах не прописано. Велосипед поставить на балкон, или, не дай Бог, белье повесить. Если вы о Штатах, то там диспенсер на кухне стоит по умолчанию у каждого. Пищевых отходов в мусоре нет. Да, в таком варианте, в мусоропроводе из нержавейки, раз в 3 месяца, очищаемого и дезинфицируемого, ничего плохого не вижу. Но, повторюсь, это параллельный мир. В Украине таких домов не было нет и не будет (массово так точно). Не ставят у нас диспенсеры, в мусор вываливают все что угодно: от гнилых овощей и фруктов до младенцев и расчлененных трупов. Поэтому все идем спокойно с пакетиками во двор, в специально отведенное для мусорных контейнеров место. Как первый шаг к возврату мусоропроводов, пытаемся сделать это место чистым и чтобы его невозможно было найти по запаху за 100 метров и по вытекающим из этого места родникам с помоями. Как только справляемся с этой задачей (через 50 лет), снова начинаем проектировать мусоропроводы в жилых домах.


Макс, Вы точно там бывали? Я раньше думал, что да.

Правила и их соблюдение - это коопы. Там могут написать все что угодно. Например, это реальный случай, что если участник коопа не проживает на протяжении некоторого определенного времени в квартире, то его могут исключить из членов коопа, квартиру продать или сдать другому лицу. Отвечаю за это. Там нельзя в паркинг поставить другую машину, если она не вписана в лист.
В кондо - этого всего нет. И поэтому кондо стоят в 2 раза дороже. 2 одинаковых дома, некст ту, одного года постройки и одной планировки. Один кондо, в другом кооп. Кооп 290 тыщ 2 бедрум, кондо 550. 1954 год постройки.
В шут компактора летит все кроме ресайкла. Причем в очень многоэтажных билдингах - летит все. В старых домах мусоропровод вообще из кирпича - надо-ли объяснять, что кирпич впитывает еще лучше, чем бетон?
Диспоунзеров массово нет - это Вы пересмотрели фильмов. На самом деле их чаще ставят в частных домах, а не в многоквартирных. Тем более нет обязательности их установки. Да, они устанавливаются, но не повсеместно.

Так вроде Макс дальше Борщаги и не выезжал никогда......
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:23

Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:29

  ROLF написав:Так вроде Макс дальше Борщаги и не выезжал никогда......

По легенде - дальше Поскота.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:30

  hxbbgaf написав:Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.

Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:43

  airmax78 написав:Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.

Разве в Киеве Кличко или кто-то до него проводил какую-либо очистку мусоропроводов не говоря о дератизации судя по количеству крыс в центре города
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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