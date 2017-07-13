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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:12
airmax78 написав:
Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.
Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:38
UA написав: airmax78 написав:
Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.
Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.
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