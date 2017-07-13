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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1896189718981899
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:12

  airmax78 написав:Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.

Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.

Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.

Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.
airmax78
 
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  #<1 ... 1896189718981899
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