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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1896189718981899
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:12

  airmax78 написав:Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.

Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.

Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.

Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:58

  airmax78 написав:
  UA написав:Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.

Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.


Не знал что заварить мусоропровод означает решить проблемы домов советской застройки, тем более что в хрущебах никаких мусоропроводов никогда не было.
Можно подавать решение на конкурс "Как дешево и сердито решать проблемы с ЖКХ".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:33

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.

Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.


Не знал что заварить мусоропровод означает решить проблемы домов советской застройки, тем более что в хрущебах никаких мусоропроводов никогда не было.
Можно подавать решение на конкурс "Как дешево и сердито решать проблемы с ЖКХ".

Это решение двух очень серьезных проблем: невыносимая вонь и потеки помоев вокруг мусоропровода, тараканы (а во многих случая и крысы). Ну вы помните, что помещение с мусорными баками во многих домах советской постройки - это смежное помещение с подъездом, т.е. вплоть до того, что ошибившись дверью, ты вместо подъезда попадёшь на помойку. Я не понимаю как мы так раньше жили. И ведь даже пакетов не было: тупо вываливали все это говно прямо в мусоропровод из ведра.... фубля.. тошнит от одного воспоминания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:33

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.

Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.


Не знал что заварить мусоропровод означает решить проблемы домов советской застройки, тем более что в хрущебах никаких мусоропроводов никогда не было.
Можно подавать решение на конкурс "Как дешево и сердито решать проблемы с ЖКХ".


Проблемы с пробками решаем прекратив продажу бензина, проблемы канализации решаем перекрыв снабжение города продовольствием. :mrgreen:
Вместо того, чтобы обслуживать инфраструктуру - просто множим ее на ноль. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Проблема мусоропровода решается только его завариванием. Другого решения у этой проблемы не существует. Еще можно снести весь дом. Но это более радикальный способ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 04:14

  airmax78 написав:Проблема мусоропровода решается только его завариванием. Другого решения у этой проблемы не существует. Еще можно снести весь дом. Но это более радикальный способ.


Скоро выборы мэра. Если мэром станет человек, который прикажет вскрыть мусоропроводы и установить мусоропроводы в домах с этажностью более 5 - будем сносить прэлесть?
rjkz
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  #<1 ... 1896189718981899
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