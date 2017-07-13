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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:12
airmax78 написав:
Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.
Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:38
UA написав: airmax78 написав:
Я не могу понять о чем этот спор. Мусоропровод в украинских реалиях - это абсолютное зло. Точка. И то что Клычко своим волевым решением вытащил часть киевлян против их воли из г0вна - это однозначно хорошо. У этого решения вообще нет минусов. + сэкономил городу немного денег на мероприятиях по дератизации.
Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:58
airmax78 написав: UA написав:
Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.
Не знал что заварить мусоропровод означает решить проблемы домов советской застройки, тем более что в хрущебах никаких мусоропроводов никогда не было.
Можно подавать решение на конкурс "Как дешево и сердито решать проблемы с ЖКХ".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 02 сер, 2020 00:33
shapo написав: airmax78 написав: UA написав:
Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.
Не знал что заварить мусоропровод означает решить проблемы домов советской застройки, тем более что в хрущебах никаких мусоропроводов никогда не было.
Можно подавать решение на конкурс "Как дешево и сердито решать проблемы с ЖКХ".
Это решение двух очень серьезных проблем: невыносимая вонь и потеки помоев вокруг мусоропровода, тараканы (а во многих случая и крысы). Ну вы помните, что помещение с мусорными баками во многих домах советской постройки - это смежное помещение с подъездом, т.е. вплоть до того, что ошибившись дверью, ты вместо подъезда попадёшь на помойку. Я не понимаю как мы так раньше жили. И ведь даже пакетов не было: тупо вываливали все это говно прямо в мусоропровод из ведра.... фубля.. тошнит от одного воспоминания.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 00:33
shapo написав: airmax78 написав: UA написав:
Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.
Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.
Не знал что заварить мусоропровод означает решить проблемы домов советской застройки, тем более что в хрущебах никаких мусоропроводов никогда не было.
Можно подавать решение на конкурс "Как дешево и сердито решать проблемы с ЖКХ".
Проблемы с пробками решаем прекратив продажу бензина, проблемы канализации решаем перекрыв снабжение города продовольствием.
Вместо того, чтобы обслуживать инфраструктуру - просто множим ее на ноль.
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rjkz
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:34
Проблема мусоропровода решается только его завариванием. Другого решения у этой проблемы не существует. Еще можно снести весь дом. Но это более радикальный способ.
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airmax78
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Додано: Нед 02 сер, 2020 04:14
airmax78 написав:
Проблема мусоропровода решается только его завариванием. Другого решения у этой проблемы не существует. Еще можно снести весь дом. Но это более радикальный способ.
Скоро выборы мэра. Если мэром станет человек, который прикажет вскрыть мусоропроводы и установить мусоропроводы в домах с этажностью более 5 - будем сносить прэлесть?
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:49
Від 24% річних БЕЗ Управлінської комп.!
Чому в нас так не виходить???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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