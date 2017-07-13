Додано: Нед 02 сер, 2020 00:33

shapo написав: airmax78 написав: UA написав: Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи. Я бы даже сказал это решение Клычка несколько поднимет привлекательность домов советской эпохи.

Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички. Я бы даже сказал, что это решение в принципе делает возможным просмотры и продажу во многих домах советской вторички.



Не знал что заварить мусоропровод означает решить проблемы домов советской застройки, тем более что в хрущебах никаких мусоропроводов никогда не было.

Можно подавать решение на конкурс "Как дешево и сердито решать проблемы с ЖКХ". Не знал что заварить мусоропровод означает решить проблемы домов советской застройки, тем более что в хрущебах никаких мусоропроводов никогда не было.Можно подавать решение на конкурс "Как дешево и сердито решать проблемы с ЖКХ".

Это решение двух очень серьезных проблем: невыносимая вонь и потеки помоев вокруг мусоропровода, тараканы (а во многих случая и крысы). Ну вы помните, что помещение с мусорными баками во многих домах советской постройки - это смежное помещение с подъездом, т.е. вплоть до того, что ошибившись дверью, ты вместо подъезда попадёшь на помойку. Я не понимаю как мы так раньше жили. И ведь даже пакетов не было: тупо вываливали все это говно прямо в мусоропровод из ведра.... фубля.. тошнит от одного воспоминания.