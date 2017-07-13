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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 сер, 2020 18:08
antonivs3 написав:
Если не Клычко, то Польчевский- я же вижу, как у женщин, начиная с 35ти, при виде его поголовно загораются глаза и бегают мурашки, к тому же женщин вообще больше, особенно после 35
Це тей шо аналізи в Зе брав?
Думаю пройде, бо добрі аналізи получилися.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 02 сер, 2020 19:36
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в Нед 02 сер, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 19:38
Libo написав:
Ну здрасьте, "начиная с 35-ти", ему и студентки готовы отдаться ...
Ну ладно- многие начинают с 15ти, но с 35- тотально и безоговорочно
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