Додано: Пон 03 сер, 2020 11:36

antonivs3 написав: Если не Клычко, то Польчевский- я же вижу, как у женщин, начиная с 35ти, при виде его поголовно загораются глаза и бегают мурашки, к тому же женщин вообще больше, особенно после 35 Если не Клычко, то Польчевский- я же вижу, как у женщин, начиная с 35ти, при виде его поголовно загораются глаза и бегают мурашки, к тому же женщин вообще больше, особенно после 35

Только не надо о Пальчевском.Это обычный клоун из семейки бывших стукачей-дипломатов совка.На Евролаб ему в свое время русские задонатили, приняв в ряды младшим партнером.После 14-го путем некоторых манипуляций бизнес переписали на Пальчевского целиком. В результате его "талановытого" руководства, Евролабом на текущий момент рулят две его бывшие секретутки без профильного медобразования и понятия об управлении.А в прошлом году Пальчевского "предали"(как он утверждает) - целая группа ведущих врачей во главе с Главным оттуда уволилась, не видя никаких перспектив в ранее элитной клинике. Клиника же из ведущего диагностического центра с новейшим оборудованием за 10 лет превратилась в по сути обычный центр семейной медицины, каких море. Оборудование устаревает и приходит в негодность, а ремонтируют его весьма неохотно. Дошло до того, что большинство анализов Евролаб уже не делает самостоятельно, а просто переправляет в другие лаборатории, накидывая свой процент "за элитность".Нынче же Пальчевский почему-то решил(допускаю, ему это вдули в уши любители подлизнуть), что он гарантированно станет мэром столицы на следующих выборах.Но даже в самом Евролабе сотрудники тихо ржут над наполеоновскими планами владельца.