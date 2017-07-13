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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:36
antonivs3 написав:
Если не Клычко, то Польчевский- я же вижу, как у женщин, начиная с 35ти, при виде его поголовно загораются глаза и бегают мурашки, к тому же женщин вообще больше, особенно после 35
Только не надо о Пальчевском.
Это обычный клоун из семейки бывших стукачей-дипломатов совка.
На Евролаб ему в свое время русские задонатили, приняв в ряды младшим партнером.
После 14-го путем некоторых манипуляций бизнес переписали на Пальчевского целиком. В результате его "талановытого" руководства, Евролабом на текущий момент рулят две его бывшие секретутки без профильного медобразования и понятия об управлении.
А в прошлом году Пальчевского "предали"(как он утверждает) - целая группа ведущих врачей во главе с Главным оттуда уволилась, не видя никаких перспектив в ранее элитной клинике. Клиника же из ведущего диагностического центра с новейшим оборудованием за 10 лет превратилась в по сути обычный центр семейной медицины, каких море. Оборудование устаревает и приходит в негодность, а ремонтируют его весьма неохотно. Дошло до того, что большинство анализов Евролаб уже не делает самостоятельно, а просто переправляет в другие лаборатории, накидывая свой процент "за элитность".
Нынче же Пальчевский почему-то решил(допускаю, ему это вдули в уши любители подлизнуть), что он гарантированно станет мэром столицы на следующих выборах.
Но даже в самом Евролабе сотрудники тихо ржут над наполеоновскими планами владельца.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:59
airmax78 написав: hxbbgaf написав:
Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.
Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.
Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:59
hxbbgaf написав: airmax78 написав: hxbbgaf написав:
Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.
Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.
Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.
Я понял вас... Столько лет готовить всех к золотому ралли и самому ни х не подготовиться... Гаф-гаф...
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:12
airmax78 написав:
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Я понял вас... Столько лет готовить всех к золотому ралли и самому ни х не подготовиться... Гаф-гаф...
еще 13-14 лет назад некто Рыков, ноне из нерукопожатого русского веб-ресурса на профильной ветке "Что с золотом" поучал: "Если нужны деньги на текущие нужды, держи в локальной валюте; на месяцы вперед - в твердой валюте; на годы вперед - в золоте". Не упоминал недвигу, бо цэ неликвид.
Сабж с труднозапоминаемым ником много постит на золотой ветке, не зная главного правила ))
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:15
hxbbgaf написав: airmax78 написав: hxbbgaf написав:
Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.
Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.
Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.
Сумно. Як же так?????? Ну як так можна було проґавити момент?
А до чого маржа? Виходить що золото то пшик.
Зи. Альфа на дох сейфі знизила ставку на 2% до 7% грязними в гривні. В доларах на кожні 10 куе дає в рамках стат помилки - чи 1 дол чи 2 долара до оподаткування... Короче тре щось думати
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:51
Первый написав: hxbbgaf написав: hxbbgaf написав:
Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.
Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.
Сумно. Як же так?????? Ну як так можна було проґавити момент?
А до чого маржа? Виходить що золото то пшик.
Зи. Альфа на дох сейфі знизила ставку на 2% до 7% грязними в гривні. В доларах на кожні 10 куе дає в рамках стат помилки - чи 1 дол чи 2 долара до оподаткування... Короче тре щось думати
Вообще, если честно, непонятно что делать. Фондовый рынок на историческом пике. Если новый мэр заставит вместо одной лифтовой шахты в модных мопах установить действующий мусоропровод - в недвигу тоже вкладываться нельзя.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:53
Первый написав: hxbbgaf написав: airmax78 написав:
Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.
Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.
Сумно. Як же так?????? Ну як так можна було проґавити момент?
А до чого маржа? Виходить що золото то пшик.
Зи. Альфа на дох сейфі знизила ставку на 2% до 7% грязними в гривні. В доларах на кожні 10 куе дає в рамках стат помилки - чи 1 дол чи 2 долара до оподаткування... Короче тре щось думати
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