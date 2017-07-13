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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1898189919001901>
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:36

  antonivs3 написав:Если не Клычко, то Польчевский- я же вижу, как у женщин, начиная с 35ти, при виде его поголовно загораются глаза и бегают мурашки, к тому же женщин вообще больше, особенно после 35

Только не надо о Пальчевском.
Это обычный клоун из семейки бывших стукачей-дипломатов совка.
На Евролаб ему в свое время русские задонатили, приняв в ряды младшим партнером.
После 14-го путем некоторых манипуляций бизнес переписали на Пальчевского целиком. В результате его "талановытого" руководства, Евролабом на текущий момент рулят две его бывшие секретутки без профильного медобразования и понятия об управлении.
А в прошлом году Пальчевского "предали"(как он утверждает) - целая группа ведущих врачей во главе с Главным оттуда уволилась, не видя никаких перспектив в ранее элитной клинике. Клиника же из ведущего диагностического центра с новейшим оборудованием за 10 лет превратилась в по сути обычный центр семейной медицины, каких море. Оборудование устаревает и приходит в негодность, а ремонтируют его весьма неохотно. Дошло до того, что большинство анализов Евролаб уже не делает самостоятельно, а просто переправляет в другие лаборатории, накидывая свой процент "за элитность".
Нынче же Пальчевский почему-то решил(допускаю, ему это вдули в уши любители подлизнуть), что он гарантированно станет мэром столицы на следующих выборах.
Но даже в самом Евролабе сотрудники тихо ржут над наполеоновскими планами владельца.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:59

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.

Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.

Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:59

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.

Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.

Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.

Я понял вас... Столько лет готовить всех к золотому ралли и самому ни х не подготовиться... Гаф-гаф...
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:12

  airmax78 написав:..
Я понял вас... Столько лет готовить всех к золотому ралли и самому ни х не подготовиться... Гаф-гаф...

еще 13-14 лет назад некто Рыков, ноне из нерукопожатого русского веб-ресурса на профильной ветке "Что с золотом" поучал: "Если нужны деньги на текущие нужды, держи в локальной валюте; на месяцы вперед - в твердой валюте; на годы вперед - в золоте". Не упоминал недвигу, бо цэ неликвид.
Сабж с труднозапоминаемым ником много постит на золотой ветке, не зная главного правила ))
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:15

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.

Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.

Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.

Сумно. Як же так?????? Ну як так можна було проґавити момент?
А до чого маржа? Виходить що золото то пшик.

Зи. Альфа на дох сейфі знизила ставку на 2% до 7% грязними в гривні. В доларах на кожні 10 куе дає в рамках стат помилки - чи 1 дол чи 2 долара до оподаткування... Короче тре щось думати
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:51

  Первый написав:
  hxbbgaf написав:
  hxbbgaf написав:Еще что интересно, после заваривания мусоропроводов должен снизиться тариф на 8%, но он не снижается. Опять кидалово.

Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.

Сумно. Як же так?????? Ну як так можна було проґавити момент?
А до чого маржа? Виходить що золото то пшик.

Зи. Альфа на дох сейфі знизила ставку на 2% до 7% грязними в гривні. В доларах на кожні 10 куе дає в рамках стат помилки - чи 1 дол чи 2 долара до оподаткування... Короче тре щось думати

Вообще, если честно, непонятно что делать. Фондовый рынок на историческом пике. Если новый мэр заставит вместо одной лифтовой шахты в модных мопах установить действующий мусоропровод - в недвигу тоже вкладываться нельзя.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Первый написав:
  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.

Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.

Сумно. Як же так?????? Ну як так можна було проґавити момент?
А до чого маржа? Виходить що золото то пшик.

Зи. Альфа на дох сейфі знизила ставку на 2% до 7% грязними в гривні. В доларах на кожні 10 куе дає в рамках стат помилки - чи 1 дол чи 2 долара до оподаткування... Короче тре щось думати
Ще 9% на сдохсейфі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:12

2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%

Зи укрсиб ваще 2%

На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Первый написав:2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%

Зи укрсиб ваще 2%

На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:00

  Faceless написав:
Первый написав:2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%

Зи укрсиб ваще 2%

На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки


Можливо вони форум не читають?
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.
Всім процвітання!
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