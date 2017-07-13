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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1898189919001901
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Первый написав:Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:

Ще з 2013 року. Насправді, фактично вже й ввели - якщо не помиляюся, на всі пакети, окрім Де Люкс (може ще Ле Гранд) поповнення валютніх рахунків було з комісією, яку неможливо відбити 0,01% річних
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:06

  Первый написав:
  Faceless написав:
Первый написав:2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%

Зи укрсиб ваще 2%

На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки


Можливо вони форум не читають?
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.


в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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