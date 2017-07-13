Ще з 2013 року. Насправді, фактично вже й ввели - якщо не помиляюся, на всі пакети, окрім Де Люкс (може ще Ле Гранд) поповнення валютніх рахунків було з комісією, яку неможливо відбити 0,01% річних
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:06
в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:39
Якось смішно стало.
в комплексі х начались продажи многоуровневого паркинга. Паркинг, 6 уровней. Цены от 250 за открытое место наверху до 460 за место для электромобиля. Продают только инвесторам/собственникам ЖК х
По 1 паркоместу в руки, даже если у вас несколько квартир.
На профільній гілці ЖК срач і беспредєл, як там можна і ....
Всім процвітання!
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
напишу шо по теме, для разнообразия
квартиранты платют пока на 2 тыщи (13%) ниже цены, на которую договаривались в феврале. но не живут, что конечно плюс (брали для студента, он с марта не учится, понятно). до июля платили на 5.5 тыщ меньше. 2-к сталинка на лихачева после свежей косметики
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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