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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:05
Первый написав:
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:
Ще з 2013 року. Насправді, фактично вже й ввели - якщо не помиляюся, на всі пакети, окрім Де Люкс (може ще Ле Гранд) поповнення валютніх рахунків було з комісією, яку неможливо відбити 0,01% річних
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:06
Первый написав: Faceless написав:
Первый написав:2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%
Зи укрсиб ваще 2%
На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки
Можливо вони форум не читають?
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.
в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:39
Якось смішно стало.
в комплексі х начались продажи многоуровневого паркинга. Паркинг, 6 уровней. Цены от 250 за открытое место наверху до 460 за место для электромобиля. Продают только инвесторам/собственникам ЖК х
По 1 паркоместу в руки, даже если у вас несколько квартир.
На профільній гілці ЖК срач і беспредєл, як там можна і ....
Всім процвітання!
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Додано: Пон 03 сер, 2020 17:08
напишу шо по теме, для разнообразия
квартиранты платют пока на 2 тыщи (13%) ниже цены, на которую договаривались в феврале. но не живут, что конечно плюс (брали для студента, он с марта не учится, понятно). до июля платили на 5.5 тыщ меньше. 2-к сталинка на лихачева после свежей косметики
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:30
Первый написав: Faceless написав:
Первый написав:2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%
Зи укрсиб ваще 2%
На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки
Можливо вони форум не читають?
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.
Вредительство и саботаж.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 21:48
airmax78 написав: hxbbgaf написав: airmax78 написав:
Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.
Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.
Я понял вас... Столько лет готовить всех к
золотому ралли и самому ни х не подготовиться...
Гаф-гаф...
это мне напоминает персонажа с соседней ветки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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