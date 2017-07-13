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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1898189919001901
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Первый написав:Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:

Ще з 2013 року. Насправді, фактично вже й ввели - якщо не помиляюся, на всі пакети, окрім Де Люкс (може ще Ле Гранд) поповнення валютніх рахунків було з комісією, яку неможливо відбити 0,01% річних
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:06

  Первый написав:
  Faceless написав:
Первый написав:2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%

Зи укрсиб ваще 2%

На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки


Можливо вони форум не читають?
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.


в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:39

Якось смішно стало.

в комплексі х начались продажи многоуровневого паркинга. Паркинг, 6 уровней. Цены от 250 за открытое место наверху до 460 за место для электромобиля. Продают только инвесторам/собственникам ЖК х
По 1 паркоместу в руки, даже если у вас несколько квартир.

На профільній гілці ЖК срач і беспредєл, як там можна і .... :-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

напишу шо по теме, для разнообразия :)

квартиранты платют пока на 2 тыщи (13%) ниже цены, на которую договаривались в феврале. но не живут, что конечно плюс (брали для студента, он с марта не учится, понятно). до июля платили на 5.5 тыщ меньше. 2-к сталинка на лихачева после свежей косметики
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:30

  Первый написав:
  Faceless написав:
Первый написав:2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%

Зи укрсиб ваще 2%

На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки


Можливо вони форум не читають?
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.

Вредительство и саботаж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:48

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.

Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили?
Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.

Я понял вас... Столько лет готовить всех к золотому ралли и самому ни х не подготовиться... Гаф-гаф...

это мне напоминает персонажа с соседней ветки :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 01:25

  Первый написав:
  Faceless написав:
Первый написав:2 Faceless
Срання в ІБ по платіні було 7%

Зи укрсиб ваще 2%

На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки


Можливо вони форум не читають?
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.


Могу дать бесплатный и очень ценный совет - никогда не имейте дела с Укрсибом.
Просто в какой-то момент вы придете в банк, а вам скажут, что с сегодняшнего дня, введена плата за вход в отделение банка/дышание воздухом/.../задать вопрос или для того, чтобы снять деньги со счета - вы должны в акса застраховать жизнь/квартиру/машину и тд. Любые отсылки на пункты договора или дейсвующее законодательство Украины будут разбиваться о железобеонную позицию "У нас распоряжение руководства".
Это я вам по собственному опыту и опыту многих уже бывших клиентов укрсиба. И как частных лиц так и бизнеса.
Заведите жизненное правило - ваша жизнь отдельно, а укрсиб отдельно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 01:39

  adeges написав:
  Первый написав:
Можливо вони форум не читають?
Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.


в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием


Немного поправлю - если на всех счетах не менее 1500 баксов, но если вы открываете связанный с кем-то аккаунт, то будет считаться по всем аккаунтам и счетам.
Кроме того, если не жмет время, то можно выбирать по банкам акции - типа открывающим первый раз аккаунт в "таком-то" банке 200-300 баксов подарок от банка. как вариант, +250 баксов, если через месяц на счету остаток не менее 10 куе. и/или +600 баксов если в течении месяца открыть директ депазит (размер не имеет значения).

Звериный лик капитализьма. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 01:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вредительство и саботаж!(с)
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airmax78
 
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