Ще з 2013 року. Насправді, фактично вже й ввели - якщо не помиляюся, на всі пакети, окрім Де Люкс (може ще Ле Гранд) поповнення валютніх рахунків було з комісією, яку неможливо відбити 0,01% річних
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:06
в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:39
Якось смішно стало.
в комплексі х начались продажи многоуровневого паркинга. Паркинг, 6 уровней. Цены от 250 за открытое место наверху до 460 за место для электромобиля. Продают только инвесторам/собственникам ЖК х
По 1 паркоместу в руки, даже если у вас несколько квартир.
На профільній гілці ЖК срач і беспредєл, як там можна і ....
Всім процвітання!
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
напишу шо по теме, для разнообразия
квартиранты платют пока на 2 тыщи (13%) ниже цены, на которую договаривались в феврале. но не живут, что конечно плюс (брали для студента, он с марта не учится, понятно). до июля платили на 5.5 тыщ меньше. 2-к сталинка на лихачева после свежей косметики
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:30
Вредительство и саботаж.
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:48
это мне напоминает персонажа с соседней ветки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 04 сер, 2020 01:25
Могу дать бесплатный и очень ценный совет - никогда не имейте дела с Укрсибом.
Просто в какой-то момент вы придете в банк, а вам скажут, что с сегодняшнего дня, введена плата за вход в отделение банка/дышание воздухом/.../задать вопрос или для того, чтобы снять деньги со счета - вы должны в акса застраховать жизнь/квартиру/машину и тд. Любые отсылки на пункты договора или дейсвующее законодательство Украины будут разбиваться о железобеонную позицию "У нас распоряжение руководства".
Это я вам по собственному опыту и опыту многих уже бывших клиентов укрсиба. И как частных лиц так и бизнеса.
Заведите жизненное правило - ваша жизнь отдельно, а укрсиб отдельно.
Додано: Вів 04 сер, 2020 01:39
Немного поправлю - если на всех счетах не менее 1500 баксов, но если вы открываете связанный с кем-то аккаунт, то будет считаться по всем аккаунтам и счетам.
Кроме того, если не жмет время, то можно выбирать по банкам акции - типа открывающим первый раз аккаунт в "таком-то" банке 200-300 баксов подарок от банка. как вариант, +250 баксов, если через месяц на счету остаток не менее 10 куе. и/или +600 баксов если в течении месяца открыть директ депазит (размер не имеет значения).
Звериный лик капитализьма.
Додано: Вів 04 сер, 2020 01:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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