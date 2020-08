Додано: Пон 03 сер, 2020 16:06

Первый написав: Faceless написав: Первый написав: 2 Faceless

Срання в ІБ по платіні було 7%



Зи укрсиб ваще 2%



На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн Чорт, справді, вже 7%.Падлюки Чорт, справді, вже 7%.Падлюки



Можливо вони форум не читають?

Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала. Можливо вони форум не читають?Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.



в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием

