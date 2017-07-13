rjkz написав: Могу дать бесплатный и очень ценный совет - никогда не имейте дела с Укрсибом.

Просто в какой-то момент вы придете в банк, а вам скажут, что с сегодняшнего дня, введена плата за вход в отделение банка/дышание воздухом/.../задать вопрос или для того, чтобы снять деньги со счета - вы должны в акса застраховать жизнь/квартиру/машину и тд. Любые отсылки на пункты договора или дейсвующее законодательство Украины будут разбиваться о железобеонную позицию "У нас распоряжение руководства".

Это я вам по собственному опыту и опыту многих уже бывших клиентов укрсиба. И как частных лиц так и бизнеса.

Заведите жизненное правило - ваша жизнь отдельно, а укрсиб отдельно.