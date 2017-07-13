Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:2 Faceless Срання в ІБ по платіні було 7%
Зи укрсиб ваще 2%
На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки
Можливо вони форум не читають? Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.
в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
в комплексі х начались продажи многоуровневого паркинга. Паркинг, 6 уровней. Цены от 250 за открытое место наверху до 460 за место для электромобиля. Продают только инвесторам/собственникам ЖК х По 1 паркоместу в руки, даже если у вас несколько квартир.
На профільній гілці ЖК срач і беспредєл, як там можна і ....
квартиранты платют пока на 2 тыщи (13%) ниже цены, на которую договаривались в феврале. но не живут, что конечно плюс (брали для студента, он с марта не учится, понятно). до июля платили на 5.5 тыщ меньше. 2-к сталинка на лихачева после свежей косметики
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Хватит прибедняться:со своих прибылей на золоте и серебре вы себе можете купить новую квартиру и оплатить коммуналку на 50 лет вперед.
Та ладно, это сколько надо его иметь, чтоб при росте цены на треть (минус немалая банковская маржа) прибыли это все позволили? Да и вообще, ваш ответ - типичный ответ тролля. Законы не выполняются, идет грабеж на коммуналке, это беспредел, а вы тролите не по теме. Тут по Нимеллеру. Если в старом фонде такое кидалово для пенсионеров, то в Тетрисе вам начислят коммуналки тысяч 100 и ничего вы не добьетесь в такой стране.
Я понял вас... Столько лет готовить всех к золотому ралли и самому ни х не подготовиться... Гаф-гаф...
это мне напоминает персонажа с соседней ветки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Первый написав:2 Faceless Срання в ІБ по платіні було 7%
Зи укрсиб ваще 2%
На питання чого так мало отримана відповідь про дякуйте що стільки, а то могли б і гроші брати за збереження грн
Чорт, справді, вже 7%.Падлюки
Можливо вони форум не читають? Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.
Могу дать бесплатный и очень ценный совет - никогда не имейте дела с Укрсибом. Просто в какой-то момент вы придете в банк, а вам скажут, что с сегодняшнего дня, введена плата за вход в отделение банка/дышание воздухом/.../задать вопрос или для того, чтобы снять деньги со счета - вы должны в акса застраховать жизнь/квартиру/машину и тд. Любые отсылки на пункты договора или дейсвующее законодательство Украины будут разбиваться о железобеонную позицию "У нас распоряжение руководства". Это я вам по собственному опыту и опыту многих уже бывших клиентов укрсиба. И как частных лиц так и бизнеса. Заведите жизненное правило - ваша жизнь отдельно, а укрсиб отдельно.
Первый написав: Можливо вони форум не читають? Зи. Укрсиб настирливо намагається ввести плату за збереження у доларах і евро:-) такого позору за 29 років незалежності країна не знала.
в штатах ведующие банки дают бесплатный сервис по текущим считам только, если среднедневной остаток больше 1500, ну или ежемесячно директ депозит есть (сумму не помню). Иначе 6-12 баксов в месяц обслуживанием
Немного поправлю - если на всех счетах не менее 1500 баксов, но если вы открываете связанный с кем-то аккаунт, то будет считаться по всем аккаунтам и счетам. Кроме того, если не жмет время, то можно выбирать по банкам акции - типа открывающим первый раз аккаунт в "таком-то" банке 200-300 баксов подарок от банка. как вариант, +250 баксов, если через месяц на счету остаток не менее 10 куе. и/или +600 баксов если в течении месяца открыть директ депазит (размер не имеет значения).
rjkz написав:Могу дать бесплатный и очень ценный совет - никогда не имейте дела с Укрсибом. Просто в какой-то момент вы придете в банк, а вам скажут, что с сегодняшнего дня, введена плата за вход в отделение банка/дышание воздухом/.../задать вопрос или для того, чтобы снять деньги со счета - вы должны в акса застраховать жизнь/квартиру/машину и тд. Любые отсылки на пункты договора или дейсвующее законодательство Украины будут разбиваться о железобеонную позицию "У нас распоряжение руководства". Это я вам по собственному опыту и опыту многих уже бывших клиентов укрсиба. И как частных лиц так и бизнеса. Заведите жизненное правило - ваша жизнь отдельно, а укрсиб отдельно.
Все же не стоит так категорично, у меня многолетний опыт пользования Укрсибом. Нужно просто принять, что щедрость не их конек