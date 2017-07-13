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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1899190019011902
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:47

  Faceless написав:
rjkz написав:Могу дать бесплатный и очень ценный совет - никогда не имейте дела с Укрсибом.
Просто в какой-то момент вы придете в банк, а вам скажут, что с сегодняшнего дня, введена плата за вход в отделение банка/дышание воздухом/.../задать вопрос или для того, чтобы снять деньги со счета - вы должны в акса застраховать жизнь/квартиру/машину и тд. Любые отсылки на пункты договора или дейсвующее законодательство Украины будут разбиваться о железобеонную позицию "У нас распоряжение руководства".
Это я вам по собственному опыту и опыту многих уже бывших клиентов укрсиба. И как частных лиц так и бизнеса.
Заведите жизненное правило - ваша жизнь отдельно, а укрсиб отдельно.


Все же не стоит так категорично, у меня многолетний опыт пользования Укрсибом. Нужно просто принять, что щедрость не их конек


их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон.
5 лет имел с ними дело.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:57

  rjkz написав:их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон.
5 лет имел с ними дело.

Не согласен.
То что меняют условия обслуживания счетов, это происходит во ВСЕХ банках.
Из плюсов десятилетиями тащат "старые" счета.
По изменениям в условиях обслуживания счетов, предупреждают строго минимум за месяц. :|
Быстро фиксят баги, если накосячили, не делают нервы клиентам, исправляют по большей части сами. Учитывают пожелания клиентов по развитию сервисов.
Никогда не навязывали страховку.
Контроль качества налажен, если на отделение, сотрудника, идут жалобы, меняют персонал.
ИМХО. Светлозеленая банка, и рядом не стоит по сервису.
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  #<1 ... 1899190019011902
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