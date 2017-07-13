Не согласен.
То что меняют условия обслуживания счетов, это происходит во ВСЕХ банках.
Из плюсов десятилетиями тащат "старые" счета.
По изменениям в условиях обслуживания счетов, предупреждают строго минимум за месяц.
Быстро фиксят баги, если накосячили, не делают нервы клиентам, исправляют по большей части сами. Учитывают пожелания клиентов по развитию сервисов.
Никогда не навязывали страховку.
Контроль качества налажен, если на отделение, сотрудника, идут жалобы, меняют персонал.
ИМХО. Светлозеленая банка, и рядом не стоит по сервису.