Додано: Вів 04 сер, 2020 17:32

_Mykola_ написав: rjkz написав: их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон.

5 лет имел с ними дело. их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон.5 лет имел с ними дело.

Не согласен.

То что меняют условия обслуживания счетов, это происходит во ВСЕХ банках.

Из плюсов десятилетиями тащат "старые" счета.

По изменениям в условиях обслуживания счетов, предупреждают строго минимум за месяц.

Быстро фиксят баги, если накосячили, не делают нервы клиентам, исправляют по большей части сами. Учитывают пожелания клиентов по развитию сервисов.

Никогда не навязывали страховку.

Контроль качества налажен, если на отделение, сотрудника, идут жалобы, меняют персонал.

ИМХО. Светлозеленая банка, и рядом не стоит по сервису. Не согласен.То что меняют условия обслуживания счетов, это происходит во ВСЕХ банках.Из плюсов десятилетиями тащат "старые" счета.По изменениям в условиях обслуживания счетов, предупреждают строго минимум за месяц.Быстро фиксят баги, если накосячили, не делают нервы клиентам, исправляют по большей части сами. Учитывают пожелания клиентов по развитию сервисов.Никогда не навязывали страховку.Контроль качества налажен, если на отделение, сотрудника, идут жалобы, меняют персонал.ИМХО. Светлозеленая банка, и рядом не стоит по сервису.

Ога. Только у меня в корне наоборот.Звонили хрен знает сколько лет после того как я там закрыл все счета. Каждый раз объяснял, что у меня с ними ничего нет и не будет в будущем. Страховку навязывали в агрессивной форме. Отказались выполнять условия договора. Как-то, давно это было, отказались выдать перевод по МГ на основании того, что у меня в паспорте написано ОТЧЕСТВО, а в переводе его не указано. В банке через дорогу такого вопроса не задали.БЛин! Да я могу на час чтения расписывать чудилиства этих чудил. И про свою знакомую, которой не отдавали депозит, но параллельно жухали по кредитной линии и про контрагентов, которые неосторожно открыли счет в этом заведении, гл.бухгалтер получила нервный срыв через месяц от высосанных из пальца "правил" банка, которые они ставят выше Законодательства и интересов своих клиентов. 3 месяца потом не могли закрыть счет, и еще два года (как прошло) им наяривают манагера с предложениями "сотрудничества" их уже матами кроют.Сравнивать с другими банками некорректно, потому что это начнет напоминать наши выборы - какое г.но меньше г.но. Но если уж мое мнение, то у меня проблем не было с ПБ до его национализации, потом сервис начал скатываться. Но П24 спасает.