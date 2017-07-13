|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:57
rjkz написав:
их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон.
5 лет имел с ними дело.
Не согласен.
То что меняют условия обслуживания счетов, это происходит во ВСЕХ банках.
Из плюсов десятилетиями тащат "старые" счета.
По изменениям в условиях обслуживания счетов, предупреждают строго минимум за месяц.
Быстро фиксят баги, если накосячили, не делают нервы клиентам, исправляют по большей части сами. Учитывают пожелания клиентов по развитию сервисов.
Никогда не навязывали страховку.
Контроль качества налажен, если на отделение, сотрудника, идут жалобы, меняют персонал.
ИМХО. Светлозеленая банка, и рядом не стоит по сервису.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3883
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:41
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:Могу дать бесплатный и очень ценный совет - никогда не имейте дела с Укрсибом.
Просто в какой-то момент вы придете в банк, а вам скажут, что с сегодняшнего дня, введена плата за вход в отделение банка/дышание воздухом/.../задать вопрос или для того, чтобы снять деньги со счета - вы должны в акса застраховать жизнь/квартиру/машину и тд. Любые отсылки на пункты договора или дейсвующее законодательство Украины будут разбиваться о железобеонную позицию "У нас распоряжение руководства".
Это я вам по собственному опыту и опыту многих уже бывших клиентов укрсиба. И как частных лиц так и бизнеса.
Заведите жизненное правило - ваша жизнь отдельно, а укрсиб отдельно.
Все же не стоит так категорично, у меня многолетний опыт пользования Укрсибом. Нужно просто принять, что щедрость не их конек
их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон.
5 лет имел с ними дело.
Я с ними больше 10 лет, но у меня, правда, и знакомых из ГБ много было, потому проблем каких-то не было ни разу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27715
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1171 раз.
- Подякували: 6628 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:32
_Mykola_ написав: rjkz написав:
их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон.
5 лет имел с ними дело.
Не согласен.
То что меняют условия обслуживания счетов, это происходит во ВСЕХ банках.
Из плюсов десятилетиями тащат "старые" счета.
По изменениям в условиях обслуживания счетов, предупреждают строго минимум за месяц.
Быстро фиксят баги, если накосячили, не делают нервы клиентам, исправляют по большей части сами. Учитывают пожелания клиентов по развитию сервисов.
Никогда не навязывали страховку.
Контроль качества налажен, если на отделение, сотрудника, идут жалобы, меняют персонал.
ИМХО. Светлозеленая банка, и рядом не стоит по сервису.
Ога. Только у меня в корне наоборот.
Звонили хрен знает сколько лет после того как я там закрыл все счета. Каждый раз объяснял, что у меня с ними ничего нет и не будет в будущем. Страховку навязывали в агрессивной форме. Отказались выполнять условия договора. Как-то, давно это было, отказались выдать перевод по МГ на основании того, что у меня в паспорте написано ОТЧЕСТВО, а в переводе его не указано. В банке через дорогу такого вопроса не задали.
БЛин! Да я могу на час чтения расписывать чудилиства этих чудил. И про свою знакомую, которой не отдавали депозит, но параллельно жухали по кредитной линии и про контрагентов, которые неосторожно открыли счет в этом заведении, гл.бухгалтер получила нервный срыв через месяц от высосанных из пальца "правил" банка, которые они ставят выше Законодательства и интересов своих клиентов. 3 месяца потом не могли закрыть счет, и еще два года (как прошло) им наяривают манагера с предложениями "сотрудничества" их уже матами кроют.
Сравнивать с другими банками некорректно, потому что это начнет напоминать наши выборы - какое г.но меньше г.но. Но если уж мое мнение, то у меня проблем не было с ПБ до его национализации, потом сервис начал скатываться. Но П24 спасает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11059
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4992 раз.
- Подякували: 2553 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:02
antey1969 написав:
Нынче же Пальчевский почему-то решил(допускаю, ему это вдули в уши любители подлизнуть), что он гарантированно станет мэром столицы на следующих выборах.
Но даже в самом Евролабе сотрудники тихо ржут над наполеоновскими планами владельца.
Скорее это он осваивает чьи-то бюджеты. Как и Снэжки всякие на прошлых выборах.
Вдул кому-то, что может пролезть, и тогда типа "отработает".
А кто-то поверил этому "доктору Пи", и сделал "инвестицию"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12138
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7049 раз.
- Подякували: 3215 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:43
Вкладчик1234 написав: antey1969 написав:
Нынче же Пальчевский почему-то решил(допускаю, ему это вдули в уши любители подлизнуть), что он гарантированно станет мэром столицы на следующих выборах.
Но даже в самом Евролабе сотрудники тихо ржут над наполеоновскими планами владельца.
Скорее это он осваивает чьи-то бюджеты. Как и Снэжки всякие на прошлых выборах.
Вдул кому-то, что может пролезть, и тогда типа "отработает".
А кто-то поверил этому "доктору Пи", и сделал "инвестицию"
Не, там все гораздо печальнее. Похоже, что-то с головой.
Чел реально ходит гоголем и уже гордо делится с приближенными своими наполеоновскими планами
Нет, ну понятно, что не из своего кармана борды развесил, кто-то отфинансировал... так, на всякий случай
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9735
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1123 раз.
- Подякували: 2600 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:42
Почему бы не из своего? У него бизнесов хватает, оказалось, что евролаб лишь вершина айсберга
Скоро(R)
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1777
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 842 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:02
antonivs3 написав:
Почему бы не из своего? У него бизнесов хватает, оказалось, что евролаб лишь вершина айсберга
Да он не сходит с медведчуковских каналов, нах ему тратить свои деньги? Да и не думаю, что он сможет такую кампанию потянуть из своего кармана
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6612
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 1060 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:50
hume написав: antonivs3 написав:
Почему бы не из своего? У него бизнесов хватает, оказалось, что евролаб лишь вершина айсберга
Да он не сходит с медведчуковских каналов, нах ему тратить свои деньги? Да и не думаю, что он сможет такую кампанию потянуть из своего кармана
Черговий телевізійний клоун, типа Зе-.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21537
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|49593
|5889332
|
|
|471
|201103
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|3
|19935
|
|