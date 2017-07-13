Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон. 5 лет имел с ними дело.
Не согласен. То что меняют условия обслуживания счетов, это происходит во ВСЕХ банках. Из плюсов десятилетиями тащат "старые" счета. По изменениям в условиях обслуживания счетов, предупреждают строго минимум за месяц. Быстро фиксят баги, если накосячили, не делают нервы клиентам, исправляют по большей части сами. Учитывают пожелания клиентов по развитию сервисов. Никогда не навязывали страховку. Контроль качества налажен, если на отделение, сотрудника, идут жалобы, меняют персонал. ИМХО. Светлозеленая банка, и рядом не стоит по сервису.
rjkz написав:Могу дать бесплатный и очень ценный совет - никогда не имейте дела с Укрсибом. Просто в какой-то момент вы придете в банк, а вам скажут, что с сегодняшнего дня, введена плата за вход в отделение банка/дышание воздухом/.../задать вопрос или для того, чтобы снять деньги со счета - вы должны в акса застраховать жизнь/квартиру/машину и тд. Любые отсылки на пункты договора или дейсвующее законодательство Украины будут разбиваться о железобеонную позицию "У нас распоряжение руководства". Это я вам по собственному опыту и опыту многих уже бывших клиентов укрсиба. И как частных лиц так и бизнеса. Заведите жизненное правило - ваша жизнь отдельно, а укрсиб отдельно.
Все же не стоит так категорично, у меня многолетний опыт пользования Укрсибом. Нужно просто принять, что щедрость не их конек
их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон. 5 лет имел с ними дело.
Я с ними больше 10 лет, но у меня, правда, и знакомых из ГБ много было, потому проблем каких-то не было ни разу
rjkz написав:их конек - менять правила игры по своему желанию и плевать на договоры и Закон. 5 лет имел с ними дело.
Не согласен. То что меняют условия обслуживания счетов, это происходит во ВСЕХ банках. Из плюсов десятилетиями тащат "старые" счета. По изменениям в условиях обслуживания счетов, предупреждают строго минимум за месяц. Быстро фиксят баги, если накосячили, не делают нервы клиентам, исправляют по большей части сами. Учитывают пожелания клиентов по развитию сервисов. Никогда не навязывали страховку. Контроль качества налажен, если на отделение, сотрудника, идут жалобы, меняют персонал. ИМХО. Светлозеленая банка, и рядом не стоит по сервису.
Ога. Только у меня в корне наоборот. Звонили хрен знает сколько лет после того как я там закрыл все счета. Каждый раз объяснял, что у меня с ними ничего нет и не будет в будущем. Страховку навязывали в агрессивной форме. Отказались выполнять условия договора. Как-то, давно это было, отказались выдать перевод по МГ на основании того, что у меня в паспорте написано ОТЧЕСТВО, а в переводе его не указано. В банке через дорогу такого вопроса не задали. БЛин! Да я могу на час чтения расписывать чудилиства этих чудил. И про свою знакомую, которой не отдавали депозит, но параллельно жухали по кредитной линии и про контрагентов, которые неосторожно открыли счет в этом заведении, гл.бухгалтер получила нервный срыв через месяц от высосанных из пальца "правил" банка, которые они ставят выше Законодательства и интересов своих клиентов. 3 месяца потом не могли закрыть счет, и еще два года (как прошло) им наяривают манагера с предложениями "сотрудничества" их уже матами кроют.
Сравнивать с другими банками некорректно, потому что это начнет напоминать наши выборы - какое г.но меньше г.но. Но если уж мое мнение, то у меня проблем не было с ПБ до его национализации, потом сервис начал скатываться. Но П24 спасает.
antey1969 написав:Нынче же Пальчевский почему-то решил(допускаю, ему это вдули в уши любители подлизнуть), что он гарантированно станет мэром столицы на следующих выборах. Но даже в самом Евролабе сотрудники тихо ржут над наполеоновскими планами владельца.
Скорее это он осваивает чьи-то бюджеты. Как и Снэжки всякие на прошлых выборах. Вдул кому-то, что может пролезть, и тогда типа "отработает". А кто-то поверил этому "доктору Пи", и сделал "инвестицию"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
antey1969 написав:Нынче же Пальчевский почему-то решил(допускаю, ему это вдули в уши любители подлизнуть), что он гарантированно станет мэром столицы на следующих выборах. Но даже в самом Евролабе сотрудники тихо ржут над наполеоновскими планами владельца.
Скорее это он осваивает чьи-то бюджеты. Как и Снэжки всякие на прошлых выборах. Вдул кому-то, что может пролезть, и тогда типа "отработает". А кто-то поверил этому "доктору Пи", и сделал "инвестицию"
Не, там все гораздо печальнее. Похоже, что-то с головой. Чел реально ходит гоголем и уже гордо делится с приближенными своими наполеоновскими планами Нет, ну понятно, что не из своего кармана борды развесил, кто-то отфинансировал... так, на всякий случай
Разбор | Лето и карантин обвалили цены на аренду жилья в Киеве. Чего ждать осенью?
Аренда однокомнатных квартир в Киеве стартует от 3500 грн в месяц. Дома за городом наоборот подорожали на 20-25%
Рынок аренды жилья в столице нащупывает дно. Предложение увеличивается, а цены падают.
LIGA.net разбиралась, почему киевские квартиры пустеют, несмотря на ослабление карантина, насколько снизились цены и чего ждать осенью, с ростом деловой активности и переездом студентов?
Причина не только в карантине. Что почем?
Летом сошлись сезонный спад и эффект карантина – рынок аренды жилья в Киеве максимально просел, рассказал LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. В июне, по его словам, проставили около 11 000 квартир – почти в два раза больше, чем в начале карантина. Количество вакантного жилья на рынке до сих пор растет, говорит Герасимчук.
Он объясняет это началом сезона отпусков и отъездом студентов после окончания учебного года.
Арендаторы, как правило, задерживались в тех квартирах, где собственники соглашались на "карантинные скидки", объясняет LIGA.net директор Риелторского объединения Простор Юлия Курганова.
В столице в первую очередь упали цены на аренду однокомнатных квартир – с начала года на 25%, двухкомнатные подешевели на 20%, меньше всего пострадали трехкомнатные квартиры – всего на 5%, рассказывает Герасимчук. Многокомнатные квартиры, как правило, представленные в премиум сегменте, – не изменились в цене.
Минимальная цена жилья сейчас стартует от 3500 грн, говорят собеседники LIGA.net. За эти деньги можно арендовать 1-комнатную квартиру без ремонта в старом жилом фонде в спальном районе. До метро придется добираться транспортом.
Самые популярные квартиры сейчас стоят от 6000 до 12 000 грн. Что можно арендовать за эти деньги? Собеседники LIGA.net выделяют три категории жилья.
- 6000 грн. За эту цену можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в новом доме в спальном районе. До карантина такое жилье стоило около 7500 грн, говорит Юлия Курганова.
- 7000-9000 грн. За эти деньги можно снять однокомнатную квартиру в новом доме в спальном районе в 10-15 минутах от метро или двухкомнатную с ремонтом в старом жилом фонде, рассказывает гендиректор группы компаний KDU-realty group Елена Маленкова. До карантина цена эти объекты стояли до 10500 грн.
- 12 000 грн. Столько вас попросят заплатить за двухкомнатную квартиру с ремонтом, хорошей мебелью и техникой в новом доме в спальном районе или за однокомнатную квартиру в старом жилом фонде в центре города, говорит аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.
Дома за городом Карантин и летний сезон на руку арендодателям загородных домов. С начала года спрос на загородную недвижимость вырос практически в полтора раза. Это сказалось на ценах, аренда дач под Киевом подорожала в среднем на 20-25%, говорит Герасимчук.
Наибольшим спросом пользуются загородные дачи в 25 км от Киева, в пешей доступности от водоемов и в местности с хорошо развитой инфраструктурой.
Повышение интереса к рынку даже спровоцировало некоторых девелоперов разработать загородные проекты под аренду, говорит Герасмичук. "Насколько эти проекты будут востребованы и окупаемы, уведем в следующем году", - добавляет он.
Чего ждать осенью
Несмотря на рост деловой активности в сентябре, осенью цены на аренду жилья в Киеве не вырастут, считают собеседники LIGA.net.
"Осенью спрос может вырасти на 15% по сравнению с летними месяцами, но глобальных изменений не будет", - подтверждает Костецкий.
Есть несколько факторов, которые будут влиять на цены: среди них уровень безработицы, возможность миграции, объясняет Маленкова.
"Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, как карантинный форс-мажор. Никто не знает, как рынок себя поведет дальше. Но, думаю, цены нескоро вернуться к докризисным", - заключает Юлия Курганова.