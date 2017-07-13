Разбор | Лето и карантин обвалили цены на аренду жилья в Киеве. Чего ждать осенью?



Аренда однокомнатных квартир в Киеве стартует от 3500 грн в месяц. Дома за городом наоборот подорожали на 20-25%



Рынок аренды жилья в столице нащупывает дно. Предложение увеличивается, а цены падают.



LIGA.net разбиралась, почему киевские квартиры пустеют, несмотря на ослабление карантина, насколько снизились цены и чего ждать осенью, с ростом деловой активности и переездом студентов?



Причина не только в карантине. Что почем?



Летом сошлись сезонный спад и эффект карантина – рынок аренды жилья в Киеве максимально просел, рассказал LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. В июне, по его словам, проставили около 11 000 квартир – почти в два раза больше, чем в начале карантина. Количество вакантного жилья на рынке до сих пор растет, говорит Герасимчук.



Он объясняет это началом сезона отпусков и отъездом студентов после окончания учебного года.



Арендаторы, как правило, задерживались в тех квартирах, где собственники соглашались на "карантинные скидки", объясняет LIGA.net директор Риелторского объединения Простор Юлия Курганова.



В столице в первую очередь упали цены на аренду однокомнатных квартир – с начала года на 25%, двухкомнатные подешевели на 20%, меньше всего пострадали трехкомнатные квартиры – всего на 5%, рассказывает Герасимчук. Многокомнатные квартиры, как правило, представленные в премиум сегменте, – не изменились в цене.



Минимальная цена жилья сейчас стартует от 3500 грн, говорят собеседники LIGA.net. За эти деньги можно арендовать 1-комнатную квартиру без ремонта в старом жилом фонде в спальном районе. До метро придется добираться транспортом.



Самые популярные квартиры сейчас стоят от 6000 до 12 000 грн. Что можно арендовать за эти деньги? Собеседники LIGA.net выделяют три категории жилья.



- 6000 грн. За эту цену можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в новом доме в спальном районе. До карантина такое жилье стоило около 7500 грн, говорит Юлия Курганова.



- 7000-9000 грн. За эти деньги можно снять однокомнатную квартиру в новом доме в спальном районе в 10-15 минутах от метро или двухкомнатную с ремонтом в старом жилом фонде, рассказывает гендиректор группы компаний KDU-realty group Елена Маленкова. До карантина цена эти объекты стояли до 10500 грн.



- 12 000 грн. Столько вас попросят заплатить за двухкомнатную квартиру с ремонтом, хорошей мебелью и техникой в новом доме в спальном районе или за однокомнатную квартиру в старом жилом фонде в центре города, говорит аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.



Дома за городом

Карантин и летний сезон на руку арендодателям загородных домов. С начала года спрос на загородную недвижимость вырос практически в полтора раза. Это сказалось на ценах, аренда дач под Киевом подорожала в среднем на 20-25%, говорит Герасимчук.



Наибольшим спросом пользуются загородные дачи в 25 км от Киева, в пешей доступности от водоемов и в местности с хорошо развитой инфраструктурой.



Повышение интереса к рынку даже спровоцировало некоторых девелоперов разработать загородные проекты под аренду, говорит Герасмичук. "Насколько эти проекты будут востребованы и окупаемы, уведем в следующем году", - добавляет он.



Чего ждать осенью



Несмотря на рост деловой активности в сентябре, осенью цены на аренду жилья в Киеве не вырастут, считают собеседники LIGA.net.



"Осенью спрос может вырасти на 15% по сравнению с летними месяцами, но глобальных изменений не будет", - подтверждает Костецкий.



Есть несколько факторов, которые будут влиять на цены: среди них уровень безработицы, возможность миграции, объясняет Маленкова.



"Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, как карантинный форс-мажор. Никто не знает, как рынок себя поведет дальше. Но, думаю, цены нескоро вернуться к докризисным", - заключает Юлия Курганова.

