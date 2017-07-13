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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1900190119021903
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:10

  antonivs3 написав:От 3500. Подозреваю, что за эти деньги можно найти убитую микрогостинку где-нибудь на Борщаговка/Корчеватом и лучше снять хорошую и красивую комнату, как по мне.

може прочитали учотку Первого про очікуваний кешфло від мансарди на Караєвих?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:23

Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті.
32 тисячі квадратів...
Всім процвітання!
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