може прочитали учотку Первого про очікуваний кешфло від мансарди на Караєвих?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:10
може прочитали учотку Первого про очікуваний кешфло від мансарди на Караєвих?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:23
Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті.
32 тисячі квадратів...
Всім процвітання!
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